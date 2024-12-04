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Posted 4 декабря, 08:17

Published 4 декабря, 08:17

Modified 4 декабря, 08:19

Updated 4 декабря, 08:19

Центр Уфы застроят высотками

Центр Уфы застроят высотками

4 декабря 2024, 08:17
Городская администрация отдает обжитой участок Уфы под программу комплексного развития территории, сообщается в документах мэрии Уфы в среду, 4 декабря.

Программа комплексного развития территории шагнет в давно заселенный уголок в центре Уфы. Под КРТ мэрия Уфы решила отдать участок в Советском районе города, в границах улиц Ленина и Крупской. Застройщикам предстоит обновить жилье, коммуникации и социальную инфраструктуру на территории площадью 25 298,45 кв. м. Участок для города-миллионника довольно большой, и держать его застроенным малоэтажным ветхим жильем — не самая перспективная с точки зрения властей и бизнеса ситуация.

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Что такое КРТ?

Программа комплексного развития территорий (КРТ) представляет собой инициативу, нацеленную на улучшение жизненных условий граждан в городских, сельских и населённых зонах.

В рамках данной программы реализуются два взаимосвязанных направления:

  • Снос и обновление капитальных объектов, включая многоквартирные дома и инженерные коммуникации, которые утратили свою функциональность и стали небезопасными.
  • Строительство новых зданий, а также развитие коммунальных, социальных и транспортных систем, наряду с благоустройством локации в соответствии с утверждёнными проектами.

Ключевые задачи программы КРТ:

  • Реновация устаревших и заброшенных территорий. Здесь осуществляется преобразование участков с аварийными или устаревшими постройками, где возводят новые жилые комплексы, офисные центры или зоны отдыха.
  • Формирование комфортной городской среды. В рамках программы строятся дороги, общественные учреждения, парки и детские сады.
  • Экономический рост. Программа играет значительную роль в привлечении инвестиций, создании рабочих мест и увеличении налоговых поступлений в бюджет.
  • Развитие региона. КРТ способствует росту туристической привлекательности, улучшению транспортной доступности и архитектурной эстетики городов.

Кто будет расчерчивать центр Уфы под новые высотки и строить их — пока вопрос открытый. Мэрия Уфы в начале декабря 2024 года объявила конкурс на поиск компании, которая займется реновацией центра города. Торги планируют провести к лету 2025 года. Для участия в конкурсе на весьма перспективный и, соответственно, инвестиционно выгодный участок Уфы нужно внести задаток. Его определили в сумму ₽1 309 816,66.

Инвестору предстоит вложить в реновацию Уфы минимум ₽8 987 994 922,46.

Ранее аналогичные перспективы по КРТ появились у жителей уфимской Черниковки.

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