Центр Уфы застроят высотками

Posted 4 декабря, 08:17
Published 4 декабря, 08:17
Modified 4 декабря, 08:19
Updated 4 декабря, 08:19
Программа комплексного развития территории шагнет в давно заселенный уголок в центре Уфы. Под КРТ мэрия Уфы решила отдать участок в Советском районе города, в границах улиц Ленина и Крупской. Застройщикам предстоит обновить жилье, коммуникации и социальную инфраструктуру на территории площадью 25 298,45 кв. м. Участок для города-миллионника довольно большой, и держать его застроенным малоэтажным ветхим жильем — не самая перспективная с точки зрения властей и бизнеса ситуация.
Что такое КРТ?
Программа комплексного развития территорий (КРТ) представляет собой инициативу, нацеленную на улучшение жизненных условий граждан в городских, сельских и населённых зонах.
В рамках данной программы реализуются два взаимосвязанных направления:
Ключевые задачи программы КРТ:
Кто будет расчерчивать центр Уфы под новые высотки и строить их — пока вопрос открытый. Мэрия Уфы в начале декабря 2024 года объявила конкурс на поиск компании, которая займется реновацией центра города. Торги планируют провести к лету 2025 года. Для участия в конкурсе на весьма перспективный и, соответственно, инвестиционно выгодный участок Уфы нужно внести задаток. Его определили в сумму ₽1 309 816,66.
Инвестору предстоит вложить в реновацию Уфы минимум ₽8 987 994 922,46.
Ранее аналогичные перспективы по КРТ появились у жителей уфимской Черниковки.