Центр Уфы застроят высотками

Кто будет расчерчивать центр Уфы под новые высотки и строить их — пока вопрос открытый. Мэрия Уфы в начале декабря 2024 года объявила конкурс на поиск компании, которая займется реновацией центра города. Торги планируют провести к лету 2025 года. Для участия в конкурсе на весьма перспективный и, соответственно, инвестиционно выгодный участок Уфы нужно внести задаток. Его определили в сумму ₽1 309 816,66.