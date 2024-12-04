Три района Уфы оставят без воды

Posted 4 декабря, 16:22
Published 4 декабря, 16:22
Modified 4 декабря, 18:55
Updated 4 декабря, 18:55
Без воды оставят ряд адресов в Кировском, Орджоникидзевском и Советском районах Уфы.
Так, в Кировском районе отключат от воды колледж радиоэлектроники. Услуга ЖКХ в здании будет недоступна с 10:00 5 декабря до 09:00 6 декабря. В том же временном промежутке отключат от водоснабжения частный сектор на улицах Посадской и Коммунистической. Упоминаются также стоматология, автомобильная заправка и гостиница.
В Орджоникидзевском районе с 11:00 до 18:00 проблемы с водой возникнут у зданий по улицам Ладыгина и Руставели — речь идёт о восьми многоэтажках, детсадах №92 и №15, а также местной музыкальной школе.
Тем временем в Советском районе с 10:30 5 декабря до 08:30 6 декабря перекроют воду у 30 многоэтажных и 12 частных домов по улицам Ленина, Ибрагимова, Антонова и Цюрупы.
Полный список адресов смотрите на сайте «Уфаводоканала».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе некоторым абонентам прислали ошибочные квитанции ЖКХ — опубликован список адресов.