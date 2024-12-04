Три района Уфы оставят без воды

Так, в Кировском районе отключат от воды колледж радиоэлектроники. Услуга ЖКХ в здании будет недоступна с 10:00 5 декабря до 09:00 6 декабря. В том же временном промежутке отключат от водоснабжения частный сектор на улицах Посадской и Коммунистической. Упоминаются также стоматология, автомобильная заправка и гостиница.