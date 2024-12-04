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Posted 4 декабря, 19:00

Published 4 декабря, 19:00

Modified 4 декабря, 19:00

Updated 4 декабря, 19:00

Сегодня в Уфе: новогоднее настроение, большая засуха и весенняя хмарь

Сегодня в Уфе: новогоднее настроение, большая засуха и весенняя хмарь

4 декабря 2024, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест Mkset о всём, что нужно знать к четвергу, 5 декабря.

Погода в Уфе

Эксперты отмечают, что несмотря на установление снежного покрова в Уфе, температурный режим остаётся нетипичным для зимы. Так, столбики термометров в первый месяц зимы на территории Башкирии остаются значительно выше средних значений — синоптики говорят об отклонениях от нормы на 5-7°C. Горожане признают, что погода в Уфе больше похожа на начало весны, а не зимы.

Между тем уже к концу первой рабочей недели декабря ситуация немного изменится — из-за холодного фронта на Башкирию резко «обрушатся» снегопады и гололёд, а температура воздуха приблизится к климатической норме.

В четверг, 5 декабря, в Уфе ожидаются облачная погода с прояснениями, а также небольшой снег. Ветер — западный с переходом на северный 3-8 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -1°C… -3°C.

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Отключения воды в Уфе

«Уфаводоканал» запланировал отключения воды на четверг, 5 декабря — гласит расписание плановых прекращений подачи водоснабжения компании.

Так, в Кировском районе отключат от воды колледж радиоэлектроники. Услуга ЖКХ в здании будет недоступна с 10:00 5 декабря до 09:00 6 декабря. В том же временном промежутке отключат от водоснабжения частный сектор на улицах Посадской и Коммунистической. Упоминаются также стоматология, автомобильная заправка и гостиница.

В Орджоникидзевском районе с 11:00 до 18:00 проблемы с водой возникнут у зданий по улицам Ладыгина и Руставели — речь идёт о восьми многоэтажках, детсадах №15 и №92, а также местной музыкальной школе.

Тем временем в Советском районе с 10:30 5 декабря до 08:30 6 декабря перекроют воду у 30 многоэтажных и 12 частных домов по улицам Ленина, Ибрагимова, Антонова и Цюрупы.

Полный список адресов смотрите на сайте «Уфаводоканала».

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Перекрытия дорог в Уфе

  • До 10 декабря запрещён проезд по улице Мусы Гареева в связи с проведением Международной недели бизнеса. Мероприятие проходят во Дворце борьбы;
  • Половина Шакшинского моста остаётся закрытой до конца декабря 2024 года.
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Салават Юлаев на новой банкноте

Банк России продолжает голосование на новый дизайн купюры в ₽1000. Изначально лидировавший памятник Салавату Юлаеву продолжает идти на втором месте, уступая новому фавориту — скоростному теплоходу «Метеор». Между тем отрыв всё же продолжает сокращаться.

К 21:30 среды, 4 декабря, уфимская достопримечательность имеет 45,4 тыс. голосов, а теплоход — 54 тыс.

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Где в Уфе стоят ёлки

Столицу Башкирии продолжают готовить к Новому году. На многих площадях города уже появились ели, хотя пока и неукрашенные игрушками и иллюминацией. Мэрия подготовила публикацию со списком самых новогодних уголков Уфы.

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