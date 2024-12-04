Сегодня в Уфе: новогоднее настроение, большая засуха и весенняя хмарь

Эксперты отмечают, что несмотря на установление снежного покрова в Уфе, температурный режим остаётся нетипичным для зимы. Так, столбики термометров в первый месяц зимы на территории Башкирии остаются значительно выше средних значений — синоптики говорят об отклонениях от нормы на 5-7°C. Горожане признают, что погода в Уфе больше похожа на начало весны, а не зимы.