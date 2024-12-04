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Posted 4 декабря, 08:28

Published 4 декабря, 08:28

Modified 4 декабря, 09:08

Updated 4 декабря, 09:08

Самосвал перевернулся на трассе в Башкирии

Самосвал перевернулся на трассе в Башкирии

4 декабря 2024, 08:28
Фото: Госавтоинспекция РБ.
В Кугарчинском районе произошло ДТП с участием самосвала марки «Шакман», сообщает в среду, 4 декабря, Госавтоинспекция РБ.

Как стало известно, на 113 км автодороги Старосубхангулово-Мраково 22-летний водитель самосвала марки «Шакман» не справился с управлением и съехал в кювет. Там грузовик опрокинулся «брюхом» к верху. По итогу и счастливой случайности, водитель не пострадал, однако самосвал получил значительные механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и других оперативных служб, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

В то же время Госавтоинспекция сообщает о другом инциденте, который произошел вечером во вторник, 3 декабря. На 3 км автодороги Таваканово-Воскресенское 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» совершил наезд на пешехода. К сожалению, 53-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Известно, что двигался по дороге в одежде без световозвращающих элементов.

Фото: Госавтоинспекция РБ
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