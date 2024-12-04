Самосвал перевернулся на трассе в Башкирии

Posted 4 декабря, 08:28
Published 4 декабря, 08:28
Modified 4 декабря, 09:08
Updated 4 декабря, 09:08
Как стало известно, на 113 км автодороги Старосубхангулово-Мраково 22-летний водитель самосвала марки «Шакман» не справился с управлением и съехал в кювет. Там грузовик опрокинулся «брюхом» к верху. По итогу и счастливой случайности, водитель не пострадал, однако самосвал получил значительные механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и других оперативных служб, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
В то же время Госавтоинспекция сообщает о другом инциденте, который произошел вечером во вторник, 3 декабря. На 3 км автодороги Таваканово-Воскресенское 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Мультивен» совершил наезд на пешехода. К сожалению, 53-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Известно, что двигался по дороге в одежде без световозвращающих элементов.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мертвецки пьяный автомобилист сбил инспектора ДПС, а также женщину, которая вскоре скончалась.