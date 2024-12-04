Самосвал перевернулся на трассе в Башкирии

Как стало известно, на 113 км автодороги Старосубхангулово-Мраково 22-летний водитель самосвала марки «Шакман» не справился с управлением и съехал в кювет. Там грузовик опрокинулся «брюхом» к верху. По итогу и счастливой случайности, водитель не пострадал, однако самосвал получил значительные механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и других оперативных служб, которые выясняют все обстоятельства инцидента.