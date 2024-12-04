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Posted 4 декабря, 06:26

Published 4 декабря, 06:26

Modified 4 декабря, 06:28

Updated 4 декабря, 06:28

Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 21%

Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 21%

4 декабря 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.
По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, но составит более 21%, в результате чего портфель средств розничных клиентов может достичь 68,4 трлн рублей.

Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Абсолютное большинство накоплений россияне хранят в рублях. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте увеличится на 28% и составит 52,6 трлн рублей. В следующем году рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов вырастет на 22,5% и превысит 64 трлн.

— В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок, — добавил Георгий Горшков.
#Андрей Королев#Общество#Новости
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