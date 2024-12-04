Пьяный водитель сбил гаишника и убил женщину в Уфе — стали известны подробности

После удара «Киа Рио» отбросило на людей, находившихся неподалеку. Среди них оказался инспектор ДПС, который регулировал дорожное движение на месте происшествия, и участники случившегося здесь ранее ДТП. К сожалению, одна из пассажирок «Шкоды» не выжила — она скончалась в реанимации после того, как была доставлена в больницу.