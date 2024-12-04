Пьяный водитель сбил гаишника и убил женщину в Уфе — стали известны подробности

Posted 4 декабря, 05:55
Published 4 декабря, 05:55
Modified 4 декабря, 09:54
Updated 4 декабря, 09:54
Как ранее сообщал Mkset, вечером 3 декабря на улице Богородской в Уфе 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался объехать место ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Шкода Октавия». По итогу, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Тирано».
После удара «Киа Рио» отбросило на людей, находившихся неподалеку. Среди них оказался инспектор ДПС, который регулировал дорожное движение на месте происшествия, и участники случившегося здесь ранее ДТП. К сожалению, одна из пассажирок «Шкоды» не выжила — она скончалась в реанимации после того, как была доставлена в больницу.
В среду, 4 декабря, Минздрав Башкирии предоставил информацию о состоянии пострадавшего инспектора ДПС.
— Состояние стабильное, находится на стационарном лечении, — комментирует Минздрав РБ.
Как ранее сообщал Mkset, в Альшеевском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь 24-летней девушки.