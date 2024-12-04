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Posted 4 декабря, 05:55

Published 4 декабря, 05:55

Modified 4 декабря, 09:54

Updated 4 декабря, 09:54

Сбитый на месте аварии гаишник выжил

Пьяный водитель сбил гаишника и убил женщину в Уфе — стали известны подробности

4 декабря 2024, 05:55
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Сбитый на месте аварии гаишник выжил

В Уфе продолжается разбирательство по делу о серьезной аварии — подробности состояния пострадавших сообщает в среду, 4 декабря, Минздрав Башкортостана.

Как ранее сообщал Mkset, вечером 3 декабря на улице Богородской в Уфе 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался объехать место ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Шкода Октавия». По итогу, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Тирано».

Пьяный водитель сбил гаишника и убил женщину в Уфе
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После удара «Киа Рио» отбросило на людей, находившихся неподалеку. Среди них оказался инспектор ДПС, который регулировал дорожное движение на месте происшествия, и участники случившегося здесь ранее ДТП. К сожалению, одна из пассажирок «Шкоды» не выжила — она скончалась в реанимации после того, как была доставлена в больницу.

ГАИ Уфы

В среду, 4 декабря, Минздрав Башкирии предоставил информацию о состоянии пострадавшего инспектора ДПС.

— Состояние стабильное, находится на стационарном лечении, — комментирует Минздрав РБ.

Как ранее сообщал Mkset, в Альшеевском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь 24-летней девушки.

Девушка погибла при столкновении с бензовозом в Башкирии
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