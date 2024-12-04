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Posted 4 декабря, 13:39

Published 4 декабря, 13:39

Modified 4 декабря, 13:41

Updated 4 декабря, 13:41

Суд вынес приговор экс-главе Транспортной дирекции Башкирии

Проворовавшегося чиновника отпустили на свободу в Башкирии

4 декабря 2024, 13:39
Фото: пресс-служба главы РБ.

Суд вынес приговор экс-главе Транспортной дирекции Башкирии

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор по делу бывшего представителя высших эшелонов власти региона — сообщает «Ъ-Уфа» в среду, 4 декабря.

Речь идёт о Мансафе Низакаеве — экс-руководителю Транспортной дирекции Башкортостана. Управлял госкомпанией чиновник в разные периоды с 2018 по 2024 годы.

Следствие считает, что Низакаев поставил одному из подрядчиков «Восточного выезда» требование о предоставлении ему элитной иномарки и путёвки в Анталию на всю семью — совершаться покупки должны были за счёт средств предприятия.

Сперва чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, однако позже обвинительную статью переквалифицировали в превышение должностных полномочий.

Суд приговор экс-чиновника к 1,5 года в колонии, однако срок тут же был признан отбытым — к моменту суда Низакаев уже достаточно «отсидел» под арестом и в СИЗО.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Москве прошло заседание по делу Алана Марзаева — и. о. вице-премьера Башкортостана.

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