Проворовавшегося чиновника отпустили на свободу в Башкирии

Posted 4 декабря, 13:39
Published 4 декабря, 13:39
Modified 4 декабря, 13:41
Updated 4 декабря, 13:41
Речь идёт о Мансафе Низакаеве — экс-руководителю Транспортной дирекции Башкортостана. Управлял госкомпанией чиновник в разные периоды с 2018 по 2024 годы.
Следствие считает, что Низакаев поставил одному из подрядчиков «Восточного выезда» требование о предоставлении ему элитной иномарки и путёвки в Анталию на всю семью — совершаться покупки должны были за счёт средств предприятия.
Сперва чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, однако позже обвинительную статью переквалифицировали в превышение должностных полномочий.
Суд приговор экс-чиновника к 1,5 года в колонии, однако срок тут же был признан отбытым — к моменту суда Низакаев уже достаточно «отсидел» под арестом и в СИЗО.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Москве прошло заседание по делу Алана Марзаева — и. о. вице-премьера Башкортостана.