Острее некуда: лайфхак, как заточить тупые ножи за пару минут!

Posted 4 декабря, 14:30
Published 4 декабря, 14:30
Modified 4 декабря, 14:30
Updated 4 декабря, 14:30
Качественно заточенный нож — залог удобства на кухне. Он позволяет не только быстро готовить, но и сохраняет свежесть продуктов, поскольку острое лезвие разрезает их без лишнего давления. Однако не у всех есть возможность купить специальное оборудование для заточки. Кирилл, автор канала «Двойная порция полезных советов», делится методом, доступным даже жителям самых отдаленных уголков:
— Такой способ подойдет абсолютно каждому. Даже в самой маленькой деревне можно найти материалы, чтобы сделать самодельный инструмент
Для реализации этого метода не требуется ничего сложного — только наждачная бумага, деревянный брусок и немного терпения.
Основное преимущество этого способа — его доступность. Все материалы можно найти в строительном магазине или даже в гараже. Вот что понадобится:
— Если найдете наждачку на ткани, это будет идеальный вариант. Она прочнее и удобнее в использовании, чем бумажная, — советует Кирилл.
— Здесь главное не время, а усилие. Чем сильнее прижмете, тем лучше наждачка приклеится, — объясняет блогер.
После высыхания клея ваш самодельный точильный инструмент будет готов к использованию.
Чтобы нож получился острым, важно придерживаться нескольких простых правил.
Для кухонных ножей оптимальным считается угол 15–20 градусов. Выдерживать его можно, зафиксировав руку или используя специальную технику:
— Ставьте нож под нужным углом и фиксируйте руку. Для удобства можно использовать ногти — они помогут не допускать скольжения.
Начинайте заточку с грубой наждачной бумаги. Плавными движениями обрабатывайте одну сторону ножа, удерживая лезвие под постоянным углом. Затем переходите на более мелкую зернистость для доводки.
Движения. Кто-то предпочитает точить нож «на себя», а кто-то — «от себя». Оба варианта эффективны, главное — не менять угол и не допускать «гуляния» лезвия.
После заточки ножа нужно проверить его остроту. Самый простой способ — попробовать нарезать помидор. Этот мягкий овощ отлично демонстрирует качество лезвия.
— Если нож легко режет помидор на тонкие слайсы, значит, задача выполнена. Такой нож справится и с салатом, и с нарезкой мяса, — отмечает Кирилл.
Чтобы лезвия оставались острыми дольше, следуйте простым рекомендациям:
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