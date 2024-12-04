Нейросеть обобрала трудолюбивую уфимку

Posted 4 декабря, 08:57
Published 4 декабря, 08:57
Modified 4 декабря, 09:15
Updated 4 декабря, 09:15
В современном мире технологии развиваются с невероятной скоростью, и, к сожалению, не все новшества приносят пользу. Так, история одной уфимской 67-летней пенсионерки ярко иллюстрирует, как легко можно попасть в ловушку.
Все началось с заманчивого объявления о выгодном заработке. Женщина решила попробовать свои силы и заполнила анкету. Вскоре ей позвонил лжеконсультант международной биржи, который убедил её установить приложение под названием «Маркет». На первый взгляд всё выглядело вполне законно: обещания о доходах звучали привлекательно, а сам процесс казался простым.
Однако вскоре после установки приложения пенсионерка получила сообщение с персональным логином на иностранном языке. Чтобы продолжить работу, ей нужно было сообщить этот логин роботизированному оператору по телефону. Но вот беда — из-за неправильного произношения иностранного слова система не приняла её данные и потребовала внести дополнительные средства для исправления «технической ошибки».
Такой сценарий повторялся трижды, каждый раз требуя от пенсионерки всё больше денег. В итоге женщина потеряла более 587 тысяч рублей — сумму, которую она копила долгие годы. Мошенники использовали её доверие и незнание технологий в своих корыстных целях.
Как ранее сообщал Mkset, на протяжении двух лет уфимский пенсионер регулярно отправлял деньги мошенникам.