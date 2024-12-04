Нейросеть обобрала трудолюбивую уфимку

Однако вскоре после установки приложения пенсионерка получила сообщение с персональным логином на иностранном языке. Чтобы продолжить работу, ей нужно было сообщить этот логин роботизированному оператору по телефону. Но вот беда — из-за неправильного произношения иностранного слова система не приняла её данные и потребовала внести дополнительные средства для исправления «технической ошибки».