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Posted 4 декабря, 08:57

Published 4 декабря, 08:57

Modified 4 декабря, 09:15

Updated 4 декабря, 09:15

Уфимка потеряла более ₽580`000

Нейросеть обобрала трудолюбивую уфимку

4 декабря 2024, 08:57
Фото: 1MI.

Уфимка потеряла более ₽580`000

Пенсионерка из Уфы стала жертвой новой схемы обмана, которая заставила её потратить более полумиллиона рублей на «ошибки» при общении с роботом, сообщает в среду, 4 декабря, телеграм-канал «Мошки».

В современном мире технологии развиваются с невероятной скоростью, и, к сожалению, не все новшества приносят пользу. Так, история одной уфимской 67-летней пенсионерки ярко иллюстрирует, как легко можно попасть в ловушку.

Все началось с заманчивого объявления о выгодном заработке. Женщина решила попробовать свои силы и заполнила анкету. Вскоре ей позвонил лжеконсультант международной биржи, который убедил её установить приложение под названием «Маркет». На первый взгляд всё выглядело вполне законно: обещания о доходах звучали привлекательно, а сам процесс казался простым.

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Однако вскоре после установки приложения пенсионерка получила сообщение с персональным логином на иностранном языке. Чтобы продолжить работу, ей нужно было сообщить этот логин роботизированному оператору по телефону. Но вот беда — из-за неправильного произношения иностранного слова система не приняла её данные и потребовала внести дополнительные средства для исправления «технической ошибки».

Такой сценарий повторялся трижды, каждый раз требуя от пенсионерки всё больше денег. В итоге женщина потеряла более 587 тысяч рублей — сумму, которую она копила долгие годы. Мошенники использовали её доверие и незнание технологий в своих корыстных целях.

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Как ранее сообщал Mkset, на протяжении двух лет уфимский пенсионер регулярно отправлял деньги мошенникам.

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