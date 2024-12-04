Нашествие куниц ожидает Уфу

Украсит главную площадь города иллюминация «Цветок Курая». Поделились власти и другими планами по оформлению этого уголка Уфы к Новому году. Так, в скором времени на площади появится ледовый городок, главным персонажем которого станет куница — символ башкирской столицы. Согласно заверениям городской администрации, фигур, изображающих этого зверька, на площади будет больше всего. Конкретное количество не названо.