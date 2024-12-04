mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 16:22

Published 4 декабря, 16:22

Modified 4 декабря, 18:56

Updated 4 декабря, 18:56

На площади Салавата Юлаева появится новый арт-объект

Нашествие куниц ожидает Уфу

4 декабря 2024, 16:22
Фото: мэрия Уфы.

На площади Салавата Юлаева появится новый арт-объект

В столице Башкирии на площади Салавата Юлаева появится новый арт-объект — сообщает мэрия Уфы в среду, 4 декабря.

Украсит главную площадь города иллюминация «Цветок Курая». Поделились власти и другими планами по оформлению этого уголка Уфы к Новому году. Так, в скором времени на площади появится ледовый городок, главным персонажем которого станет куница — символ башкирской столицы. Согласно заверениям городской администрации, фигур, изображающих этого зверька, на площади будет больше всего. Конкретное количество не названо.

Реконструкция памятника Салавату Юлаеву: глава Башкирии о планах обновления
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» сообщил подробности грядущей реконструкции памятника Салавату Юлаеву.

Читайте также:
Уфе добавят сиянияУфимский парк лесоводов откроют зимойУфе угрожают грандиозным ремонтом
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Памятник#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Арт-объект#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Городская администрация#Белебей#Мелеуз#Куница#Салават Юлаев#Иллюминация#Ледовый городок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика