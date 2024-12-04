На уфимской трассе построят мост

Как стало известно, мост на трассе Уфа — Бирск — Янаул между селами Кузбаево и Кудашево нуждается в обновлении. Подрядная организация уже приступила к проектированию нового сооружения, а в первом квартале 2025 года начнется разбор старых конструкций. Строительно-монтажные работы планируется начать в апреле 2025 года после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.