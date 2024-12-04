На уфимской трассе построят мост

Posted 4 декабря, 06:40
Published 4 декабря, 06:40
Modified 4 декабря, 09:49
Updated 4 декабря, 09:49
Как стало известно, мост на трассе Уфа — Бирск — Янаул между селами Кузбаево и Кудашево нуждается в обновлении. Подрядная организация уже приступила к проектированию нового сооружения, а в первом квартале 2025 года начнется разбор старых конструкций. Строительно-монтажные работы планируется начать в апреле 2025 года после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.
Обновленный мост будет выполнен из железобетона. Он будет состоять из четырех пролётов. Длина путепровода составит 110 метров, а ширина — 10 метров, из которых 7 метров будут отведены под проезжую часть.
По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минаковой, реконструкция моста станет важным шагом для обеспечения комфортного передвижения по региону. Работы по обновлению моста планируется завершить до конца 2026 года. Стоит отметить, что в период реконструкции проезд будет организован по временной объездной дороге.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в декабре 2024 года, стартовали работы по возведению переправы через реку Белую.