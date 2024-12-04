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Posted 4 декабря, 06:40

Published 4 декабря, 06:40

Modified 4 декабря, 09:49

Updated 4 декабря, 09:49

На уфимской трассе построят мост

На уфимской трассе построят мост

4 декабря 2024, 06:40
Фото: Минтранс РБ.
В Бураевском районе начнется реконструкция моста через реку Быстрый Танып, сообщает в среду, 4 декабря, Минтранс Республики Башкортостан.

Как стало известно, мост на трассе Уфа — Бирск — Янаул между селами Кузбаево и Кудашево нуждается в обновлении. Подрядная организация уже приступила к проектированию нового сооружения, а в первом квартале 2025 года начнется разбор старых конструкций. Строительно-монтажные работы планируется начать в апреле 2025 года после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

Обновленный мост будет выполнен из железобетона. Он будет состоять из четырех пролётов. Длина путепровода составит 110 метров, а ширина — 10 метров, из которых 7 метров будут отведены под проезжую часть.

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минаковой, реконструкция моста станет важным шагом для обеспечения комфортного передвижения по региону. Работы по обновлению моста планируется завершить до конца 2026 года. Стоит отметить, что в период реконструкции проезд будет организован по временной объездной дороге.

Фото: Минтранс РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в декабре 2024 года, стартовали работы по возведению переправы через реку Белую.

В Башкирии начали строить новый мост
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