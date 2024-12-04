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Posted 4 декабря, 11:23

Published 4 декабря, 11:23

Modified 4 декабря, 11:34

Updated 4 декабря, 11:34

Мясо и молоко вызвали подозрения в Башкирии

Мясо и молоко вызвали подозрения в Башкирии

4 декабря 2024, 11:23
Фото: mkset.ru.
В Башкортостане Управление Россельхознадзора выявило серьезные проблемы у производителей мяса и молока, сообщили в ведомстве в среду, 4 декабря.

В результате проверок были признаны недействительными 265 деклараций — это документы, которые подтверждают, что пищевая продукция безопасна и соответствует всем требованиям.

С начала 2024 года инспекторы выяснили, что нарушения оформлений деклараций есть у 35 производителей мяса и 22 производителей молока. Это значит, что некоторые компании не соблюдали правила при оформлении документов, которые показывают, что их продукция безопасна для потребителей.

Например, некоторые из нарушений могут включать:

  • Неуместные или неверные данные в декларациях. Например, указание неправильного срока годности продукта.
  • Отсутствие необходимых лабораторных анализов, которые подтверждают качество и безопасность продукции.
  • Несоответствие между фактическими условиями производства и тем, что указано в документах (например, если молоко произведено в условиях, не соответствующих санитарным нормам).

Из 265 аннулированных деклараций 130 относятся к молочной продукции, а 135 — к мясной. Это серьезное беспокойство для местных производителей, так как подобные ошибки могут повлиять не только доверие потребителей, но и на их здоровье и даже жизнь.

Ранее Mkset сообщал, что Башкирия накормит сыром Сербию.

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