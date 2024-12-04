Posted 4 декабря, 11:23
Published 4 декабря, 11:23
Modified 4 декабря, 11:34
Updated 4 декабря, 11:34
В результате проверок были признаны недействительными 265 деклараций — это документы, которые подтверждают, что пищевая продукция безопасна и соответствует всем требованиям.
С начала 2024 года инспекторы выяснили, что нарушения оформлений деклараций есть у 35 производителей мяса и 22 производителей молока. Это значит, что некоторые компании не соблюдали правила при оформлении документов, которые показывают, что их продукция безопасна для потребителей.
Например, некоторые из нарушений могут включать:
Из 265 аннулированных деклараций 130 относятся к молочной продукции, а 135 — к мясной. Это серьезное беспокойство для местных производителей, так как подобные ошибки могут повлиять не только доверие потребителей, но и на их здоровье и даже жизнь.
Ранее Mkset сообщал, что Башкирия накормит сыром Сербию.