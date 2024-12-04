Маленький хищник или пушистое чудо: как не воспитать домашнего тирана?

Чтобы помочь адаптации, поставьте миски с едой и водой, а также лоток недалеко от места укрытия. Маленький домик или коробка станут для котенка уютным убежищем. Не пытайтесь достать его насильно — он выйдет сам, когда почувствует себя в безопасности.