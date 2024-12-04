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Posted 4 декабря, 08:52

Published 4 декабря, 08:52

Modified 4 декабря, 08:54

Updated 4 декабря, 08:54

Маленький хищник или пушистое чудо: как не воспитать домашнего тирана?

Маленький хищник или пушистое чудо: как не воспитать домашнего тирана?

4 декабря 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney. Маленький хищник или пушистое чудо: как не воспитать домашнего тирана?
Маленький пушистый комочек счастья может превратиться в настоящего хищника, если упустить важные нюансы его воспитания. Как обеспечить котенку комфорт, правильный уход и избежать распространенных проблем?

Заводчики и эксперты сходятся во мнении: лучший возраст для появления котенка в вашем доме — не ранее трех месяцев. У активных или крупных пород этот срок может увеличиваться до четырех-шести месяцев.

— Если забрать котенка раньше, чем в три месяца, есть риск столкнуться с поведенческими проблемами. Например, игровой агрессией. Котенок не успевает научиться контролировать силу укуса и выпуск когтей, что может привести к нападкам на ваши руки, ноги и волосы, — поясняет зоопсихолог Елена Мельникова.

Мама-кошка играет важную роль в воспитании котят: она не позволяет им кусать или царапать, как это невольно делает человек. Чтобы избежать превращения игр в настоящую агрессию, важно выбрать правильное время для отлучения от матери.

Питание: первый шаг к здоровьюПитание: первый шаг к здоровью
Питание: первый шаг к здоровью. Фото: Изображение Midjourney

Питание: первый шаг к здоровью

Правильное кормление — залог здоровья котенка. Если малыш приехал от заводчика, лучше начинать с того же корма, к которому он привык. Переход на новую диету должен быть плавным: в течение недели постепенно увеличивайте долю нового корма.

— Если котенок взят с улицы или кормился некачественной едой, важно как можно скорее перевести его на правильное питание. Но внимательно следите за состоянием желудка: диарея — повод обратиться к ветеринару и подобрать подходящий рацион, — рекомендует эксперт.

Частота кормления зависит от возраста. Малыши до трех месяцев нуждаются в пище до шести-восьми раз в день, включая ночные кормления. Взрослея, котята переходят на трехразовое питание.

Прививки и обработка от паразитов

Здоровье начинается с профилактики. Первую прививку котенку делают в два месяца, а в три месяца — повторяют вместе с вакцинацией от бешенства.

— Обрабатывать от блох и гельминтов можно сразу после появления котенка в доме. Начинают с капель от блох, а через несколько дней дают средство от глистов, — отмечает Елена Мельникова.
Прививки и обработка от паразитовПрививки и обработка от паразитов
Прививки и обработка от паразитов. Фото: Изображение Midjourney

Новый дом: борьба со стрессом

Попав в незнакомое место, котенок испытывает стресс: непривычные запахи, отсутствие мамы и другие факторы пугают малыша. Это нормально, если он прячется под кровать или отказывается от еды в первый день.

Чтобы помочь адаптации, поставьте миски с едой и водой, а также лоток недалеко от места укрытия. Маленький домик или коробка станут для котенка уютным убежищем. Не пытайтесь достать его насильно — он выйдет сам, когда почувствует себя в безопасности.

Использование специальных феромонов, которые включаются в розетку, поможет успокоить животное.

Игра и режим

Игры — важная часть развития котенка. Они помогают выплескивать энергию и развивать навыки. Лучше играть по режиму: утром, днем и вечером. Но стоит помнить, что маленькие котята часто засыпают прямо во время игры — это абсолютно нормально.

— Иногда котята путают день и ночь. Чтобы исправить это, не давайте спать слишком долго днем и играйте с ним вечером, — предупреждает блогер.

Безопасность в доме

Любопытство котят не знает границ, поэтому важно заранее обезопасить дом. Закройте все щели, окна, уберите мелкие предметы и ядовитые растения. Особое внимание уделите ниткам, иголкам и мелким игрушкам — все это котенок может проглотить.

Для первых дней лучше ограничить передвижение малыша одной комнатой, где будет легко следить за его безопасностью.

Появление котенка в доме — это не только радость, но и ответственность. Следуя простым рекомендациям, вы поможете ему вырасти здоровым, счастливым и дружелюбным питомцем. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом.

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#Ольга Харина#Кот#Домашние животные#Животные#Живая природа#Все материалы авторов#КЦ#Коты#Котенок
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