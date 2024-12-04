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Posted 4 декабря, 16:29

Published 4 декабря, 16:29

Modified 4 декабря, 18:48

Updated 4 декабря, 18:48

Пьяные уфимки украли ель из подъезда

Криминальные Снегурочки орудуют в Уфе

4 декабря 2024, 16:29
Фото: Честный репортаж / Telegram.

Пьяные уфимки украли ель из подъезда

«Кражу века» совершили три нетрезвые дамы в уфимском подъезде — кадры наглой выходки публикует местный Telegram-канал в среду, 4 декабря.

Похождения уфимок сняли камеры видеонаблюдения многоквартирного дома. Сперва пьяная компания веселится в лифте, а по выходу — устраивается посидеть в подъезде. Тут девушкам приглянулась установленная у входной группы ель. Сперва дамочки провели безобидную фотосессию, однако перед уходом на улицу одна из них хватает новогоднее дерево и скрывается.

Дальнейшая судьба ели неизвестна, однако крайне сомнительно, что девушки решили вернуть украденное новогоднее настроение жильцам.

Видео: Честный репортаж / Telegram.
Карманника-гастролера задержали в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе задержали жителя Екатеринбурга, воровавшего телефоны и кошельки в маршрутках башкирской столицы.

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