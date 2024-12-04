Криминальные Снегурочки орудуют в Уфе

Похождения уфимок сняли камеры видеонаблюдения многоквартирного дома. Сперва пьяная компания веселится в лифте, а по выходу — устраивается посидеть в подъезде. Тут девушкам приглянулась установленная у входной группы ель. Сперва дамочки провели безобидную фотосессию, однако перед уходом на улицу одна из них хватает новогоднее дерево и скрывается.