Криминальные Снегурочки орудуют в Уфе

Posted 4 декабря, 16:29
Published 4 декабря, 16:29
Modified 4 декабря, 18:48
Updated 4 декабря, 18:48
Похождения уфимок сняли камеры видеонаблюдения многоквартирного дома. Сперва пьяная компания веселится в лифте, а по выходу — устраивается посидеть в подъезде. Тут девушкам приглянулась установленная у входной группы ель. Сперва дамочки провели безобидную фотосессию, однако перед уходом на улицу одна из них хватает новогоднее дерево и скрывается.
Дальнейшая судьба ели неизвестна, однако крайне сомнительно, что девушки решили вернуть украденное новогоднее настроение жильцам.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе задержали жителя Екатеринбурга, воровавшего телефоны и кошельки в маршрутках башкирской столицы.