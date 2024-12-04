Количество активных розничных клиентов ВТБ выросло на треть

Он отметил, что конкуренция на банковском рынке в 2024 году усилилась, так как пользователи могут переводить суммы в десятки миллионов рублей в один клик и без комиссии. По его словам, сменить банк со всеми депозитами стало быстрее, чем сварить себе кофе. Горшков подчеркнул, что ВТБ удалось не только отстоять свои позиции, но и за год привлечь на обслуживание почти 6 миллионов человек, что является рекордом для банка. Он также рассказал, что теперь ВТБ обслуживает фактически каждого третьего экономически активного россиянина. За 2024 год клиенты получат до триллиона рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам. Также ВТБ удвоил инвестиции в программу лояльности и расширил охват выездного сервиса до ста миллионов человек. Заместитель президента — председателя правления заявил, что первый год новой стратегии завершается максимально успешно.