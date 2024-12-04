Количество активных розничных клиентов ВТБ выросло на треть

Posted 4 декабря, 16:35
Published 4 декабря, 16:35
Modified 4 декабря, 16:35
Updated 4 декабря, 16:35
Об этом на полях пятнадцатого инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ. Об этом пишет newsnn.ru.
Он отметил, что конкуренция на банковском рынке в 2024 году усилилась, так как пользователи могут переводить суммы в десятки миллионов рублей в один клик и без комиссии. По его словам, сменить банк со всеми депозитами стало быстрее, чем сварить себе кофе. Горшков подчеркнул, что ВТБ удалось не только отстоять свои позиции, но и за год привлечь на обслуживание почти 6 миллионов человек, что является рекордом для банка. Он также рассказал, что теперь ВТБ обслуживает фактически каждого третьего экономически активного россиянина. За 2024 год клиенты получат до триллиона рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам. Также ВТБ удвоил инвестиции в программу лояльности и расширил охват выездного сервиса до ста миллионов человек. Заместитель президента — председателя правления заявил, что первый год новой стратегии завершается максимально успешно.
До конца года клиентами ВТБ станут около двух с половиной миллионов розничных клиентов «Открытия». 80% клиентов в этом году воспользовались сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести средства в ВТБ в один клик.
Банки, в том числе и ВТБ, в условиях роста ключевой ставки и отмены лимитов на переводы по СБП усилили конкуренцию за клиентов, предлагая высокую доходность по депозитам и улучшенные программы лояльности. Сегодня клиенты основывают свой выбор не только на ценовых преференциях, но и на качестве сервиса, удобстве и технологичности. Более 20 миллионов человек пользуются «ВТБ Онлайн», а ежемесячная аудитория цифровых сервисов за год увеличилась на треть.
ВТБ продолжает развитие партнерских проектов. Уже запущена кобрендинговая карта с «Аэрофлотом», зарплатная карта для сотрудников РЖД, также началась выдача кредитных карт через сотрудников крупных торговых сетей — «М. Видео», «Эльдорадо», салоны связи «Мегафон» и через платформу «Финфорт».