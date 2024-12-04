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Posted 4 декабря, 16:32

Published 4 декабря, 16:32

Modified 4 декабря, 18:45

Updated 4 декабря, 18:45

Температурные качели и холодный фронт прогнозируют в Башкирии

Когда Башкирию завалит сугробами

4 декабря 2024, 16:32
Фото: 1MI.

Температурные качели и холодный фронт прогнозируют в Башкирии

Синоптики башкортостанского центра по гидрометеорологии выпустили свежий прогноз на декабрь 2024 года.

Эксперты отмечают, что несмотря на установление снежного покрова, температурный режим остаётся нетипичным для зимы.

Так, столбики термометров в первый месяц зимы на территории Башкирии остаются значительно выше средних значений — синоптики говорят об отклонениях от нормы на 5-7°C.

Между тем уже к концу первой рабочей недели декабря ситуация немного изменится — из-за холодного фронта на Башкирию резко «обрушатся» снегопады и гололёд, а температура воздуха приблизится к климатической норме.

Так, в пятницу, 6 декабря, синоптики ждут ночью до -8°C… -13°C, а при прояснениях — и до -18°C. В светлое же время суток воздух разогреется лишь до -5°C… -10°C. В выходные, 7–8 декабря, будет ещё бодрее и свежее: до -10°C… -15°C ночью при обычных условиях и -17°C… -22°C при прояснениях, а также -7°C… -12°C днём.

Нашествие пеликанов в Башкирии — мнение учёного
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Ранее Mkset разговаривал с учёным Уфимского университета науки и технологий о частном появлении пеликанов на территории Башкирии.

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