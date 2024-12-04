Как устроить незабываемый Новый год на даче: секреты уютного праздника вдали от город

Posted 4 декабря, 13:55
Published 4 декабря, 13:55
Modified 4 декабря, 13:57
Updated 4 декабря, 13:57
Дача зимой — это не только сугробы, ароматы хвои и треск дров в печи, но и возможность для взрослых и детей окунуться в настоящую зимнюю сказку.
Праздничное настроение легко создать с помощью украшений. Для елки необязательно отправляться в лес. Если на участке растет дерево, украсьте его прямо на улице. Используйте гирлянды с влагозащитой и легкие игрушки, чтобы не повредить ветки. А для дополнительного декора можно сделать ледяные украшения.
Получившимися деталями можно украсить участок или выложить дорожку. Для дополнительного эффекта посыпьте их блестками.
Праздничный стол на даче может быть простым, но вкусным.
— Шашлык — это классика. В морозный день ароматное горячее мясо всегда актуально. Для детей можно приготовить горячий какао с маршмеллоу или травяной чай с медом, — делится Олеся Черникова, дачница и автор канала «Ваш цветок».
Важно позаботиться о продуктах заранее: составьте список всего необходимого, чтобы ничего не забыть. На даче вы не сможете быстро докупить недостающее.
Чтобы празднование прошло гладко, уделите время подготовке:
— Всегда берите лопату. Даже если дороги чистые, тропинку до дома иногда приходится расчищать вручную, — советует блогер.
Новый год на даче — это не только застолье. Придумайте сценарий праздника:
Рецепт для замороженных пузырей прост: смешайте теплую воду с сахаром, добавьте жидкое мыло и немного глицерина. Выдувайте пузыри через трубочку и наблюдайте за их превращением в ледяные шары.
Если вы приглашаете компанию, заранее объясните, как добраться до вашего дома. В зимнее время дороги могут быть частично занесены, поэтому продумайте запасные маршруты. Убедитесь, что у всех есть теплые вещи.
— Не забывайте о пожарной безопасности, особенно если планируете запуск фейерверков, — предупреждает дачница.
После празднования полезно проверить участок. Снимите снег с веток деревьев, забросьте его под корни — так почва сохранит влагу. Обратите внимание на теплицы: если на крыше скопился снег, уберите его.
— И, конечно, не забудьте о бане! Парная — это прекрасное завершение зимнего дня. А самые смелые могут завершить процедуру купанием в сугробе, — добавляет Олеся Черникова.
Ранее рассказали, как украшает дом к Новому году королевская семья в Британии.