Как устроить незабываемый Новый год на даче: секреты уютного праздника вдали от город

Заснеженная дача, свежий воздух и яркие огоньки — что может быть лучше для встречи Нового года? Простая обстановка и красота природы помогут полностью отдохнуть от городской суеты, но чтобы праздник удался, к нему нужно как следует подготовиться.

Дача зимой — это не только сугробы, ароматы хвои и треск дров в печи, но и возможность для взрослых и детей окунуться в настоящую зимнюю сказку. Праздничное настроение легко создать с помощью украшений. Для елки необязательно отправляться в лес. Если на участке растет дерево, украсьте его прямо на улице. Используйте гирлянды с влагозащитой и легкие игрушки, чтобы не повредить ветки. А для дополнительного декора можно сделать ледяные украшения. Как сделать ледяные украшения Возьмите небольшие емкости (например, миски, пластиковые формы или детские формочки для песочницы). Налейте воды, добавьте пищевой краситель для яркости. Вынесите на улицу на ночь. Утром занесите формы в дом, чтобы лед немного оттаял, и извлеките фигурки. Получившимися деталями можно украсить участок или выложить дорожку. Для дополнительного эффекта посыпьте их блестками. Как сделать ледяные украшения . Фото: Изображение Midjourney Что приготовить: шашлыки и согревающий чай Праздничный стол на даче может быть простым, но вкусным. — Шашлык — это классика. В морозный день ароматное горячее мясо всегда актуально. Для детей можно приготовить горячий какао с маршмеллоу или травяной чай с медом, — делится Олеся Черникова, дачница и автор канала «Ваш цветок». Важно позаботиться о продуктах заранее: составьте список всего необходимого, чтобы ничего не забыть. На даче вы не сможете быстро докупить недостающее. Готовимся к празднику Чтобы празднование прошло гладко, уделите время подготовке: Прогрев дома: приезжайте за 1-2 дня до праздника, чтобы прогреть помещение. Возможно, понадобятся дрова, которые лучше привезти с собой.

приезжайте за 1-2 дня до праздника, чтобы прогреть помещение. Возможно, понадобятся дрова, которые лучше привезти с собой. Запас воды: если водопровод отключен, привезите запас питьевой и технической воды.

если водопровод отключен, привезите запас питьевой и технической воды. Теплая одежда и пледы: даже если дом хорошо отапливается, дополнительное тепло не помешает.

даже если дом хорошо отапливается, дополнительное тепло не помешает. Аптечка: возьмите базовый набор, чтобы быть готовым к любым мелочам. — Всегда берите лопату. Даже если дороги чистые, тропинку до дома иногда приходится расчищать вручную, — советует блогер. Развлечения для всей семьи Новый год на даче — это не только застолье. Придумайте сценарий праздника: Залейте каток (только не на газоне, чтобы не испортить его).

Устройте конкурс на лучшего снеговика.

Прогуляйтесь в лесу и найдите место для кормушки — это занятие особенно понравится детям.

Попробуйте сделать мыльные пузыри, которые замерзают на морозе. Рецепт для замороженных пузырей прост: смешайте теплую воду с сахаром, добавьте жидкое мыло и немного глицерина. Выдувайте пузыри через трубочку и наблюдайте за их превращением в ледяные шары. Развлечения для всей семьи . Фото: Изображение Midjourney Как встретить гостей Если вы приглашаете компанию, заранее объясните, как добраться до вашего дома. В зимнее время дороги могут быть частично занесены, поэтому продумайте запасные маршруты. Убедитесь, что у всех есть теплые вещи. — Не забывайте о пожарной безопасности, особенно если планируете запуск фейерверков, — предупреждает дачница. Завершаем праздник После празднования полезно проверить участок. Снимите снег с веток деревьев, забросьте его под корни — так почва сохранит влагу. Обратите внимание на теплицы: если на крыше скопился снег, уберите его. — И, конечно, не забудьте о бане! Парная — это прекрасное завершение зимнего дня. А самые смелые могут завершить процедуру купанием в сугробе, — добавляет Олеся Черникова. Ранее рассказали, как украшает дом к Новому году королевская семья в Британии. Готовим дом к празднику: новогодний подсвечник-домик из глины своими руками Узнать подробнее Читайте также: Как не превратить свою дачу в подарок для грабителей: главные ошибки дачников Секреты теплого дома: какой обогреватель выберет умный хозяин этой зимой? Обязательно сделайте это перед зимой: топ-7 дел в саду и огороде