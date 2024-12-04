Как избавиться от плесени раз и навсегда: осушители воздуха, спасающие вашу квартиру

Posted 4 декабря, 08:16
Published 4 декабря, 08:16
Modified 4 декабря, 08:18
Updated 4 декабря, 08:18
Ниже приведены лучшие осушители воздуха, которые помогут вам решить проблему с повышенной влажностью и предотвратить появление плесени.
Осушитель воздуха BALU Comfort BD30T CL — это один из лучших вариантов для дома, особенно если требуется избавиться от плесени и предотвратить её появление. Эта модель хорошо подходит для помещений до 35 квадратных метров, таких как квартиры, кухни и даже погреба. Компактный и мощный, он легко справляется с задачей осушения воздуха, что важно для предотвращения плесени.
Главный недостаток — маленький бак для конденсата (всего 3,4 литра), но это легко решается с помощью слива жидкости. Осушитель работает в двух режимах: с регулируемой влажностью и с таймером, что позволяет настроить устройство под нужды пользователя. Также модель оснащена гигростатом и гигрометром, что позволяет точно отслеживать уровень влажности в помещении.
Стоимость: 18-19 тысяч рублей.
— Осушитель от BALU рассчитан на помещение площадью до 42 квадратных метров, что делает его идеальным вариантом как для квартиры, так и для погреба, — эксперт канала «Правильный выбор»
Модель Fuji Yamanica 60 подходит для осушения помещений до 85 квадратных метров, что делает её отличным выбором для больших квартир или даже подсобных помещений, где высок риск образования плесени из-за повышенной влажности. С максимальной производительностью 60 литров в сутки, это одна из самых мощных моделей в нашем рейтинге.
У этого осушителя есть важное преимущество — бак объёмом 8 литров, что позволяет работать без частой необходимости в сливе конденсата. Также модель оснащена фильтром и обладает высокой функциональностью, что делает её удобной в использовании.
Если ваша цель — недорогой и компактный осушитель для небольшой комнаты или для погреба, обратите внимание на Liphoff DHC 745. Эта модель стоит всего около 8 тысяч рублей и идеально подойдёт для помещений площадью до 20 квадратных метров. Несмотря на свою небольшую мощность и ёмкость бака (1 литр), он может эффективно уменьшать влажность, помогая предотвратить появление плесени в небольших помещениях.
Стоимость: около 36 тысяч рублей.
— Хоть устройство и работает медленно, оно экономично и потребляет всего 45 Вт энергии. Для небольших помещений, таких как кладовые или частично влажные погреба, это отличный выбор, который поможет избежать роста грибка и плесени, — говорит Даниил Головин, эксперт компании Toster.
Electrolux EDH-25L стоит около 30 тысяч рублей и имеет функцию очистки воздуха. Он идеально подходит для средних помещений площадью до 35 квадратных метров, таких как спальни или комнаты в квартирах. Этот осушитель также поможет предотвратить развитие плесени, благодаря хорошей производительности и качественной фильтрации воздуха.
— Достаточно шумно работает. Его можно использовать и в ночном режиме, хотя в этом случае не снижается уровень шума, но световые индикаторы гаснут, что не мешает ночному отдыху, — положительно отзывается один из пользователей в Интернете.
Если вам нужен более доступный вариант для небольших помещений, то стоит обратить внимание на осушитель воздуха Royal Clima Carisma Loft RD-CR16E. Цена модели составляет около 14 тысяч рублей, и она идеально подойдёт для помещений до 23 квадратных метров. Этот осушитель эффективен в борьбе с повышенной влажностью и поможет предотвратить образование плесени, даже в таких местах, как кладовые или углы кухни, где обычно скапливается лишняя влага.
— Модель оснащена всем необходимым: таймером, LED-дисплеем и функцией регулировки уровня влажности. Всего в достатке, — говорится в отзывах.
Для маленьких помещений, таких как небольшие спальни или подвал в квартире, стоит обратить внимание на модель BALU Comfort BD12TCL. Эта модель стоит около 12 000 рублей и подходит для помещений до 17 квадратных метров. Несмотря на свои компактные размеры, она эффективна в борьбе с влагой, что позволяет использовать её для предотвращения плесени в помещениях с небольшой площадью.
Ещё одно преимущество — низкий уровень шума (37 дБ), что делает её практически бесшумной в работе. Это может стать важным фактором, если осушитель будет использоваться в спальне или в тихих помещениях.
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