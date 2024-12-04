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Posted 4 декабря, 08:16

Published 4 декабря, 08:16

Modified 4 декабря, 08:18

Updated 4 декабря, 08:18

Как избавиться от плесени раз и навсегда: осушители воздуха, спасающих вашу квартиру

Как избавиться от плесени раз и навсегда: осушители воздуха, спасающие вашу квартиру

4 декабря 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney. Как избавиться от плесени раз и навсегда: осушители воздуха, спасающих вашу квартиру
Когда в доме появляется плесень, это не только неприятно, но и вредно для здоровья. Чтобы избавиться от этой проблемы, осушитель воздуха может стать незаменимым помощником. В 2024 году на рынке появились новые, более эффективные модели, которые помогут очистить воздух в квартире и даже в подвале.

Ниже приведены лучшие осушители воздуха, которые помогут вам решить проблему с повышенной влажностью и предотвратить появление плесени.

1. BALU Comfort BD30T CL — оптимальное решение для дома и погреба

Осушитель воздуха BALU Comfort BD30T CL — это один из лучших вариантов для дома, особенно если требуется избавиться от плесени и предотвратить её появление. Эта модель хорошо подходит для помещений до 35 квадратных метров, таких как квартиры, кухни и даже погреба. Компактный и мощный, он легко справляется с задачей осушения воздуха, что важно для предотвращения плесени.

Главный недостаток — маленький бак для конденсата (всего 3,4 литра), но это легко решается с помощью слива жидкости. Осушитель работает в двух режимах: с регулируемой влажностью и с таймером, что позволяет настроить устройство под нужды пользователя. Также модель оснащена гигростатом и гигрометром, что позволяет точно отслеживать уровень влажности в помещении.

Стоимость: 18-19 тысяч рублей.

— Осушитель от BALU рассчитан на помещение площадью до 42 квадратных метров, что делает его идеальным вариантом как для квартиры, так и для погреба, — эксперт канала «Правильный выбор»
BALU Comfort BD30T CLBALU Comfort BD30T CL
BALU Comfort BD30T CL. Фото: «Правильный выбор»

2. Fuji Yamanica 60 — для больших помещений и студий

Модель Fuji Yamanica 60 подходит для осушения помещений до 85 квадратных метров, что делает её отличным выбором для больших квартир или даже подсобных помещений, где высок риск образования плесени из-за повышенной влажности. С максимальной производительностью 60 литров в сутки, это одна из самых мощных моделей в нашем рейтинге.

У этого осушителя есть важное преимущество — бак объёмом 8 литров, что позволяет работать без частой необходимости в сливе конденсата. Также модель оснащена фильтром и обладает высокой функциональностью, что делает её удобной в использовании.

3. Liphoff DHC 745 — компактный и недорогой вариант

Если ваша цель — недорогой и компактный осушитель для небольшой комнаты или для погреба, обратите внимание на Liphoff DHC 745. Эта модель стоит всего около 8 тысяч рублей и идеально подойдёт для помещений площадью до 20 квадратных метров. Несмотря на свою небольшую мощность и ёмкость бака (1 литр), он может эффективно уменьшать влажность, помогая предотвратить появление плесени в небольших помещениях.

Стоимость: около 36 тысяч рублей.

— Хоть устройство и работает медленно, оно экономично и потребляет всего 45 Вт энергии. Для небольших помещений, таких как кладовые или частично влажные погреба, это отличный выбор, который поможет избежать роста грибка и плесени, — говорит Даниил Головин, эксперт компании Toster.
Liphoff DHC 745Liphoff DHC 745
Liphoff DHC 745. Фото: ozon

4. Electrolux EDH-25L — для тех, кто ищет качественную очистку воздуха

Electrolux EDH-25L стоит около 30 тысяч рублей и имеет функцию очистки воздуха. Он идеально подходит для средних помещений площадью до 35 квадратных метров, таких как спальни или комнаты в квартирах. Этот осушитель также поможет предотвратить развитие плесени, благодаря хорошей производительности и качественной фильтрации воздуха.

— Достаточно шумно работает. Его можно использовать и в ночном режиме, хотя в этом случае не снижается уровень шума, но световые индикаторы гаснут, что не мешает ночному отдыху, — положительно отзывается один из пользователей в Интернете.

5. Royal Clima Carisma Loft RD-CR16E — бюджетный осушитель для маленьких помещений

Если вам нужен более доступный вариант для небольших помещений, то стоит обратить внимание на осушитель воздуха Royal Clima Carisma Loft RD-CR16E. Цена модели составляет около 14 тысяч рублей, и она идеально подойдёт для помещений до 23 квадратных метров. Этот осушитель эффективен в борьбе с повышенной влажностью и поможет предотвратить образование плесени, даже в таких местах, как кладовые или углы кухни, где обычно скапливается лишняя влага.

— Модель оснащена всем необходимым: таймером, LED-дисплеем и функцией регулировки уровня влажности. Всего в достатке, — говорится в отзывах.
Royal Clima Carisma Loft RD-CR16ERoyal Clima Carisma Loft RD-CR16E
Royal Clima Carisma Loft RD-CR16E. Фото: Ozon

6. BALU Comfort BD12TCL — малый размер, но высокая эффективность

Для маленьких помещений, таких как небольшие спальни или подвал в квартире, стоит обратить внимание на модель BALU Comfort BD12TCL. Эта модель стоит около 12 000 рублей и подходит для помещений до 17 квадратных метров. Несмотря на свои компактные размеры, она эффективна в борьбе с влагой, что позволяет использовать её для предотвращения плесени в помещениях с небольшой площадью.

Ещё одно преимущество — низкий уровень шума (37 дБ), что делает её практически бесшумной в работе. Это может стать важным фактором, если осушитель будет использоваться в спальне или в тихих помещениях.

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#Ольга Харина#Техника#Квартира#Плесневые грибы#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад#Влажность
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