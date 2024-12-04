Известный ученый скончался в Уфе

Posted 4 декабря, 09:43
Published 4 декабря, 09:43
Modified 4 декабря, 10:04
Updated 4 декабря, 10:04
Константин Васильевич Антонов, родившийся 5 декабря 1946 года в Уфе, оставил яркий след в области геологии и геологоразведочных работ. С 2003 года он возглавлял геологический отдел Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, где смог создать сплоченный и работоспособный коллектив. Его коллеги вспоминают его как человека высокой культуры, порядочности и отзывчивости.
Научная карьера Константина Васильевича была насыщенной и многогранной. Он занимался не только теоретическими исследованиями, но и практическими аспектами геологоразведки. Антонов является автором более 300 научных публикаций, среди которых 4 монографии и 12 авторских свидетельств на изобретения. Он также активно участвовал в научных конференциях, представляя более 200 докладов на республиканском и международном уровнях. Его достижения были отмечены множеством наград, включая звание Заслуженного геолога Республики Башкортостан и знак «Изобретатель СССР».
Среди его значимых проектов стоит отметить участие в создании первой геолого-экономической карты Республики Башкортостан, что стало важным шагом для дальнейших исследований в области недропользования.
— Прощание с Константином Васильевичем Антоновым пройдет 5 декабря в Храме Св. Симеона Верхотурского в Уфе, — сообщают в ведомстве.