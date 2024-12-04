Известный ученый скончался в Уфе

Научная карьера Константина Васильевича была насыщенной и многогранной. Он занимался не только теоретическими исследованиями, но и практическими аспектами геологоразведки. Антонов является автором более 300 научных публикаций, среди которых 4 монографии и 12 авторских свидетельств на изобретения. Он также активно участвовал в научных конференциях, представляя более 200 докладов на республиканском и международном уровнях. Его достижения были отмечены множеством наград, включая звание Заслуженного геолога Республики Башкортостан и знак «Изобретатель СССР».