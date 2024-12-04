Испытайте свою удачу — розыгрыш квартиры от ГК «Жилой Квартал»

Posted 4 декабря, 11:58
Published 4 декабря, 11:58
Modified 4 декабря, 12:00
Updated 4 декабря, 12:00
Уже 15 января 2025 года в прямом эфире телеканала БСТ пройдёт розыгрыш в рамках акции «Счастливая квартира». Напомним, что стать участником и испытать свою удачу может каждый кто в период с 1 января по 31 декабря 2024 года купить квартиру или дом в одном из строящихся проектов застройщика.
— Совсем скоро все участники получат шанс выиграть один из 5 ценных призов. Главный приз — уютная однокомнатная квартира в пригородном ЖК «Михайловка Green Place». А также 2 сертификата номиналом 150 000 рублей в гипермаркет «М-видео», которые позволяют приобрести современную качественную технику. И два сертификата по 100 000 рублей на строительные и отделочные материалы, которые открою перед новосёлами широкие возможности для создания эксклюзивного и стильного интерьера. Выбор техники и материалов полностью остается за победителями, предоставляя им свободу воплотить свои дизайнерские идеи, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Для участия в акции «Счастливая квартира» необходимо приобрести недвижимость в одном из проектов ГК «Жилой Квартал». Выбор огромен и удовлетворит любые запросы: предпочитаете ли вы динамичную городскую жизнь и приобретаете квартиру в комфорт-классе ЖК «Сапфир», с его развитой инфраструктурой и удобным расположением? Или же мечтаете о тихом загородном отдыхе и выбираете уютный ЖК «Зубово Life Garden» или тот же «Михайловка Green Place», предлагающий гармонию природы и городского комфорта? А может быть, вы рассматриваете просторные загородные дома в одном из коттеджных поселков, таких как концептуальный «Созвездие Цефей», романтичный «Миллаверде», или популярные «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк»? Каждый проект отличается своими уникальными преимуществами и предлагает широкий выбор планировок и вариантов жилья, удовлетворяя потребности различных категорий покупателей.
Независимо от вашего выбора, любая покупка жилой недвижимости в период проведения акции автоматически делает вас участником розыгрыша. Шансы на победу одинаковы для всех участников, вне зависимости от стоимости приобретенной недвижимости. Поэтому, спешите стать участником акции «Счастливая квартира» и выиграйте свой собственный уютный уголок! Удача улыбается смелым и решительным! Подробные условия акции можно найти на официальном сайте компании.
Узнать больше о розыгрыше и проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
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