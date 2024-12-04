Хабиров поднял налоги для мигрантов в Башкирии

А как же обстоят дела с налогообложением россиян? Для местных жителей ставка НДФЛ составляет 13%. Это значит, что если вы зарабатываете, например, ₽50 000 в месяц, то налоги составят ₽6 500. У мигрантов же, работающих по патенту, теперь будет фиксированная сумма налога, которая позволяет им заранее знать, сколько им придется платить.