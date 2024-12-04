Хабиров поднял налоги для мигрантов в Башкирии

Posted 4 декабря, 09:17
Published 4 декабря, 09:17
Modified 4 декабря, 09:43
Updated 4 декабря, 09:43
С 2025 года для трудовых мигрантов вводится специальный коэффициент, который составит 2,0239. Этот коэффициент отражает региональные особенности рынка труда на территории Республики Башкортостан. Его ввели для трудовых мигрантов в России в 2018 году в качестве аналога подоходного налога, который платят резиденты государства. Регионы сами устанавливают величину коэффициента, опираясь на рынок труда и экономическую обстановку.
Иностранным гражданам, работающим в Башкирии по патенту, теперь придется платить больше налоговых отчислений. В частности, фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) возрастет до ₽6 300. Это новшество укрепляет правила налогового учета в регионе и, по сути, выравнивает налоги иностранных работников и российских граждан.
А как же обстоят дела с налогообложением россиян? Для местных жителей ставка НДФЛ составляет 13%. Это значит, что если вы зарабатываете, например, ₽50 000 в месяц, то налоги составят ₽6 500. У мигрантов же, работающих по патенту, теперь будет фиксированная сумма налога, которая позволяет им заранее знать, сколько им придется платить.
Чтобы лучше понять, как это работает, представим ситуацию. Если иностранный работник зарабатывает ₽40 000 в месяц, он будет обязан заплатить фиксированный авансовый платеж в ₽6 300. Таким образом, независимо от дохода, налог остается на одном уровне. Это упрощает управление своими финансами, но, конечно, повышает налоговую нагрузку.
Что же касается местных жителей, то их налог будет напрямую зависеть от заработка. Поэтому, если кто-то из них решит повысить зарплату, то и налоги будут выше.
Эти изменения направлены на то, чтобы сбалансировать налоговое бремя для всех, кто работает в Республике Башкортостан. По прогнозам, благодаря этим мерам бюджет региона получит дополнительно ₽828,5 миллиона — это неплохая сумма для улучшения инфраструктуры и социальных программ.
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