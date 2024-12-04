Район Башкирии сменил руководителя

Posted 4 декабря, 15:30
Published 4 декабря, 15:30
Modified 4 декабря, 19:00
Updated 4 декабря, 19:00
Во главу муниципалитета депутаты поставили Салавата Фаткуллина, который ранее был замруководителя администрации Архангельского района Республики Башкортостан. Отметим, что до Фаткуллина Кигинским районом руководила Зухра Гордиенко — когда её полномочия истекли, чиновница возглавила Минтуризма РБ.
Сам Фаткуллин является уроженцем Бурзянского района, ему 49 лет. До государственной службы чиновник закончил тогдашний Башгосуниверситет, Уфимский государственный университет экономики и сервиса, а также Башкирскую академию государственной службы и управления.