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Posted 4 декабря, 15:30

Published 4 декабря, 15:30

Modified 4 декабря, 19:00

Updated 4 декабря, 19:00

Главой Кигинского района Башкирии стал Салават Фаткуллин

Район Башкирии сменил руководителя

4 декабря 2024, 15:30
Фото: Администрация Кигинского района / Telegram.

Главой Кигинского района Башкирии стал Салават Фаткуллин

В Башкирии муниципальные депутаты избрали нового руководителя администрации Кигинского района Башкортостана, гласит релиз местных властей в среду, 4 декабря.

Во главу муниципалитета депутаты поставили Салавата Фаткуллина, который ранее был замруководителя администрации Архангельского района Республики Башкортостан. Отметим, что до Фаткуллина Кигинским районом руководила Зухра Гордиенко — когда её полномочия истекли, чиновница возглавила Минтуризма РБ.

Сам Фаткуллин является уроженцем Бурзянского района, ему 49 лет. До государственной службы чиновник закончил тогдашний Башгосуниверситет, Уфимский государственный университет экономики и сервиса, а также Башкирскую академию государственной службы и управления.

Проворовавшегося чиновника отпустили на свободу в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выпустили на свободу экс-главу Транспортной дирекции РБ.

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