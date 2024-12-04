Египетский рейс сошел с ума в Уфе

Posted 4 декабря, 11:01
Published 4 декабря, 11:01
Modified 4 декабря, 11:03
Updated 4 декабря, 11:03
Авионика «Боинга 738» вышла из строя в международном аэропорте «Уфа» утром в среду, 4 декабря. Пассажирский самолет приземлялся в Башкирии после перелета из Египта. На нем из отпуска с берега Красного моря возвращались уфимские туристы. Борт авиакомпании «Россия» сел в Уфе благополучно. Он приземлился в 05:55 мск. Приключения и сюрпризы начались чуть позже.
Всего через четыре минуты после посадки, в 05:59, системы электронной авиационной навигации «Боинга» будто сошли с ума. Техника стоявшего на перроне самолета показывала какую-то чертовщину.
— Экипаж ВС после посадки доложил о ложном срабатывании сигнализации о необходимости ухода на второй круг, произошло ложное срабатывание системы предупреждения столкновения с землёй с высоты 250 метров, — указывает ресурс.