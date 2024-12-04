Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на три четверти

По его словам, проходка между двумя станциями осуществляется с помощью тоннелепроходческих комплексов «Натали» и «Виктория». Шит «Натали», который работал на левом перегонном тоннеле, завершил свою работу 25 ноября, в то время как «Виктория», прокладывающая правый тоннель, продвинулась на значительную часть пути — осталось проложить менее 250 метров до завершения, пишет mos.ru.