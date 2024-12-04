Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на три четверти

Posted 4 декабря, 12:31
Published 4 декабря, 12:31
Modified 4 декабря, 12:32
Updated 4 декабря, 12:32
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
По его словам, проходка между двумя станциями осуществляется с помощью тоннелепроходческих комплексов «Натали» и «Виктория». Шит «Натали», который работал на левом перегонном тоннеле, завершил свою работу 25 ноября, в то время как «Виктория», прокладывающая правый тоннель, продвинулась на значительную часть пути — осталось проложить менее 250 метров до завершения, пишет mos.ru.
Оба ТПМК принимали участие в строительстве тоннелей Большой кольцевой линии на участках «ЦСКА» — «Хорошевская», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «Шелепиха» — «Деловой центр», а также на отрезке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро.
Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что работы по проходке тоннелей также проводятся на двух других участках Рублево-Архангельской линии: ТПМК «София» осуществляет проходку между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха», в то время как щит-гигант «Лилия» начал строительство двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул, что окончание проходки является важным этапом для строителей, поскольку каждый тоннель создается с высокой точностью. Специалисты управляют машиной, вес которой превышает 500 тонн, и при этом допускается отклонение от заданного маршрута не более чем на 50 миллиметров.
Рублево-Архангельская линия метрополитена будет проходить на северо-западе столицы, соединяя деловой центр «Москва-Сити» с развивающейся территорией в Рублево-Архангельском. Запуск этой линии значительно улучшит транспортное обслуживание для около одного миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.
Процесс строительства тоннелей метрополитена с использованием механизированных тоннелепроходческих комплексов находится под строгим контролем Мосгосстройнадзора.
Ранее Сергей Собянин делился информацией о ходе работ по строительству Рублево-Архангельской линии метро.