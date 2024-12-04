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Posted 4 декабря, 10:59

Published 4 декабря, 10:59

Modified 4 декабря, 11:26

Updated 4 декабря, 11:26

Локации для пикников создали в Уфе

Шашлыки поссорили уфимцев

4 декабря 2024, 10:59
Фото: mkset.ru.

Локации для пикников создали в Уфе

В Уфе закончилось благоустройство одного из самых популярных мест отдыха местных жителей — парка имени Лесоводов, сообщил глава города Ратмир Мавлиев в среду, 4 декабря.

Благоустройство выполнено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь в парке есть все необходимое для активного отдыха: прогулочная сеть, детская площадка, полноценный спорткомплекс под открытым небом и новая пикниковая зона. Все это расположено на живописной территории леса, что создает уникальную атмосферу для уфимцев.

Фото: tg/Ратмир Мавлиев

Однако не все обновления оценили уфимцы. В комментариях пользователи устроили настоящую словесную баталию. Дело в том, что вместо мангальной зоны в обновленном парке теперь стоят лавки с национальной едой.

Некоторые уфимцы отмечают, что отсутствие официально разрешенной зоны для жарки шашлыков может привести к тому, что люди снова вернутся на берега рек и водоемов.

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— Город-миллионник, и ни одной официально разрешенной мангальной зоны, — отмечает один из пользователей, опасаясь, что такая красота может привести к беспорядку на природе.

Другие комментаторы поддерживают новое благоустройство и утверждают, что отсутствие мангальной зоны способствует чистоте и спокойствию.

— Парк стал красивым и уютным местом, где не будет вечеринок с алкоголем, — пишут горожане в своих комментариях.

Ранее Mkset сообщил, что Хабиров обезопасил многострадальный парк от вырубки ради строительства новых ЖК.

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