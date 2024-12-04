Шашлыки поссорили уфимцев

Благоустройство выполнено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь в парке есть все необходимое для активного отдыха: прогулочная сеть, детская площадка, полноценный спорткомплекс под открытым небом и новая пикниковая зона. Все это расположено на живописной территории леса, что создает уникальную атмосферу для уфимцев.