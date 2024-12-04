Башкирию и Китай свяжет новая дорога

Posted 4 декабря, 04:34
Published 4 декабря, 04:34
Modified 4 декабря, 09:58
Updated 4 декабря, 09:58
Проект строительства железнодорожной линии Сибай — Подольск — Новорудная был запущен в 2022 году. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Правительством Башкортостана, ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и ОАО «РЖД». Новая ветка обеспечит прямую транспортную связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, а также Китаем.
Одним из преимуществ новой дороги станет сокращение расстояния до приграничных пунктов пропуска «Орск» и «Сагарчин» более чем на 250 километров. В соответствии с технико-экономическим обоснованием, проект включает поэтапное строительство объектов железнодорожной инфраструктуры. После получения технических условий от ОАО «РЖД» будет разработана проектно-сметная документация, что позволит ускорить процесс реализации.
— В среднесрочной и долгосрочной перспективе она станет одним из драйверов экономического развития башкирского Зауралья, — отметил и. о. премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.
Как стало известно, по завершении строительства новая линия войдет в состав сети железных дорог общего пользования. Это обеспечит её интеграцию в существующую транспортную систему. Конечный эффект от строительства дороги — наращивание экспорта продукции из Башкортостана и России.
Как ранее сообщал Mkset, Чишминский маслоэкстракционный завод Башкортостана наращивает экспортные поставки растительного масла, активно отправляя продукцию в Китай.