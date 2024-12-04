Башкирию и Китай свяжет новая дорога

Одним из преимуществ новой дороги станет сокращение расстояния до приграничных пунктов пропуска «Орск» и «Сагарчин» более чем на 250 километров. В соответствии с технико-экономическим обоснованием, проект включает поэтапное строительство объектов железнодорожной инфраструктуры. После получения технических условий от ОАО «РЖД» будет разработана проектно-сметная документация, что позволит ускорить процесс реализации.