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Posted 4 декабря, 04:34

Published 4 декабря, 04:34

Modified 4 декабря, 09:58

Updated 4 декабря, 09:58

Башкирию и Китай свяжет новая дорога

Башкирию и Китай свяжет новая дорога

4 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI.
В регионе стартует проект, который значительно изменит логистические маршруты, сообщает в среду, 4 декабря, Минтранс Республики Башкортостан.

Проект строительства железнодорожной линии Сибай — Подольск — Новорудная был запущен в 2022 году. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Правительством Башкортостана, ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и ОАО «РЖД». Новая ветка обеспечит прямую транспортную связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, а также Китаем.

Одним из преимуществ новой дороги станет сокращение расстояния до приграничных пунктов пропуска «Орск» и «Сагарчин» более чем на 250 километров. В соответствии с технико-экономическим обоснованием, проект включает поэтапное строительство объектов железнодорожной инфраструктуры. После получения технических условий от ОАО «РЖД» будет разработана проектно-сметная документация, что позволит ускорить процесс реализации.

— В среднесрочной и долгосрочной перспективе она станет одним из драйверов экономического развития башкирского Зауралья, — отметил и. о. премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Как стало известно, по завершении строительства новая линия войдет в состав сети железных дорог общего пользования. Это обеспечит её интеграцию в существующую транспортную систему. Конечный эффект от строительства дороги — наращивание экспорта продукции из Башкортостана и России.

Башкирия отправит в Китай 10 тонн продовольствия
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Как ранее сообщал Mkset, Чишминский маслоэкстракционный завод Башкортостана наращивает экспортные поставки растительного масла, активно отправляя продукцию в Китай.

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