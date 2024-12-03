Жителям Башкирии сложно откладывать деньги

Что же входит в эти расходы? В основном это траты на продукты питания и непродовольственные товары, оплата услуг и развлечений, а также покупки алкоголя. После всех этих «обязательных» расходов в среднем у жителя Башкирии остается всего лишь 3 153 рубля в месяц. По итогу, с таким «остатком» сложно накопить действительно крупную сумму, считают специалисты.