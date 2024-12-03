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Posted 3 декабря, 10:13

Published 3 декабря, 10:13

Modified 3 декабря, 13:32

Updated 3 декабря, 13:32

Инфляция съедает рост доходов в Башкортостане

Жителям Башкирии сложно откладывать деньги

3 декабря 2024, 10:13
Фото: 1MI.

Инфляция съедает рост доходов в Башкортостане

За девять месяцев 2024 года доходы жителей региона выросли, но расходы увеличились еще больше, сообщают во вторник, 3 декабря, аналитики Росстата.

Как сообщает «UfaTime», согласно свежим данным Росстата, за девять месяцев 2024 года средний доход жителя Башкирии составил 42 872 рубля. Это на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако радоваться этому увеличению не стоит — расходы населения выросли еще быстрее. Средний житель региона тратит 39 719 рублей в месяц, что на 18,4% больше, чем в 2023 году.

Что же входит в эти расходы? В основном это траты на продукты питания и непродовольственные товары, оплата услуг и развлечений, а также покупки алкоголя. После всех этих «обязательных» расходов в среднем у жителя Башкирии остается всего лишь 3 153 рубля в месяц. По итогу, с таким «остатком» сложно накопить действительно крупную сумму, считают специалисты.

Для сравнения: в соседнем Татарстане дела обстоят значительно лучше. Там средний доход составляет 56 315 рублей при расходах в размере 46 938 рублей. Таким образом, жители Татарстана могут позволить себе оставлять после всех трат 9 377 рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 50 месте рейтинга регионов России по скорости накопления их жителями миллиона рублей.

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