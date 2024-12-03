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Posted 3 декабря, 12:52

Published 3 декабря, 12:52

Modified 3 декабря, 12:52

Updated 3 декабря, 12:52

В ВТБ перейдут около 2,5 млн клиентов «Открытия» до конца декабря

В ВТБ перейдут около 2,5 млн клиентов «Открытия» до конца декабря

3 декабря 2024, 12:52
Фото: 1MI.
В пресс-службе ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!» сообщили, что банк завершит интеграцию порядка 2,5 миллиона розничных клиентов «Открытия» до конца декабря 2024 года.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сказал, что завершение двухлетней интеграции станет важным этапом крупнейшего объединения в истории отечественного банковского рынка. В ходе этой процесса были объединены кредитный портфель физлиц «Открытия» объемом 770 миллиардов рублей и портфель сбережений в размере более 940 миллиардов рублей*. Об этом пишет newsnn.ru.

Горшков отметил, что миллионы клиентов «Открытия» уже присоединились к ВТБ, и банк сделает все, чтобы они остались с ним надолго.

В ходе объединения двух финансовых организаций важную роль сыграл сервис онлайн-перехода. Им воспользовались восемь из десяти клиентов банка — это примерно два миллиона человек. Для перехода не нужно было перевыпускать дебетовые или зарплатные карты, а все условия текущих кредитных договоров оставались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» предложили до пяти дополнительных предложений, включая депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.

Ожидается, что объединение укрепит позиции ВТБ как одного из ведущих игроков банковского сектора в России.

* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.

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