В ВТБ перейдут около 2,5 млн клиентов «Открытия» до конца декабря

В ходе объединения двух финансовых организаций важную роль сыграл сервис онлайн-перехода. Им воспользовались восемь из десяти клиентов банка — это примерно два миллиона человек. Для перехода не нужно было перевыпускать дебетовые или зарплатные карты, а все условия текущих кредитных договоров оставались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» предложили до пяти дополнительных предложений, включая депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.