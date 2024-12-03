В ВТБ перейдут около 2,5 млн клиентов «Открытия» до конца декабря

Posted 3 декабря, 12:52
Published 3 декабря, 12:52
Modified 3 декабря, 12:52
Updated 3 декабря, 12:52
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сказал, что завершение двухлетней интеграции станет важным этапом крупнейшего объединения в истории отечественного банковского рынка. В ходе этой процесса были объединены кредитный портфель физлиц «Открытия» объемом 770 миллиардов рублей и портфель сбережений в размере более 940 миллиардов рублей*. Об этом пишет newsnn.ru.
Горшков отметил, что миллионы клиентов «Открытия» уже присоединились к ВТБ, и банк сделает все, чтобы они остались с ним надолго.
В ходе объединения двух финансовых организаций важную роль сыграл сервис онлайн-перехода. Им воспользовались восемь из десяти клиентов банка — это примерно два миллиона человек. Для перехода не нужно было перевыпускать дебетовые или зарплатные карты, а все условия текущих кредитных договоров оставались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» предложили до пяти дополнительных предложений, включая депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.
Ожидается, что объединение укрепит позиции ВТБ как одного из ведущих игроков банковского сектора в России.
* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.