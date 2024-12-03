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Posted 3 декабря, 06:19

Published 3 декабря, 06:19

Modified 3 декабря, 08:07

Updated 3 декабря, 08:07

В Уфе зажгли новогоднюю ёлку

В Уфе зажгли новогоднюю ёлку

3 декабря 2024, 06:19
Фото: Vk/Олег Котов.
В парке «Волна» положили начало праздничного сезона, сообщает во вторник, 3 декабря, глава Ленинского района города Олег Котов.

В Уфе стартовал подготовительный этап к празднованию Нового года. В парке «Волна», расположенном в Затоне, была установлена одна из первых новогодних ёлок в Башкирии. Глава Ленинского района Олег Котов сообщил, что 2 ноября состоялось пробное включение гирлянд на ёлке, а также тестовый запуск освещения вдоль парковой аллеи.

— В ближайшие дни планируется приступить к заготовке материалов для создания ледовых композиций и установки световых фигур, — рассказывает Олег Котов.

Также, по словам чиновника, ожидается «подходящая погода» для заливки хоккейных площадок.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе активно продолжается подготовка к новогодним праздникам: в городе появятся 20 ледовых городков и 30 горок

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