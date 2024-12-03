В Уфе зажгли новогоднюю ёлку

Posted 3 декабря, 06:19
Published 3 декабря, 06:19
Modified 3 декабря, 08:07
Updated 3 декабря, 08:07
В Уфе стартовал подготовительный этап к празднованию Нового года. В парке «Волна», расположенном в Затоне, была установлена одна из первых новогодних ёлок в Башкирии. Глава Ленинского района Олег Котов сообщил, что 2 ноября состоялось пробное включение гирлянд на ёлке, а также тестовый запуск освещения вдоль парковой аллеи.
— В ближайшие дни планируется приступить к заготовке материалов для создания ледовых композиций и установки световых фигур, — рассказывает Олег Котов.
Также, по словам чиновника, ожидается «подходящая погода» для заливки хоккейных площадок.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе активно продолжается подготовка к новогодним праздникам: в городе появятся 20 ледовых городков и 30 горок