В Уфе зажгли новогоднюю ёлку

В Уфе стартовал подготовительный этап к празднованию Нового года. В парке «Волна», расположенном в Затоне, была установлена одна из первых новогодних ёлок в Башкирии. Глава Ленинского района Олег Котов сообщил, что 2 ноября состоялось пробное включение гирлянд на ёлке, а также тестовый запуск освещения вдоль парковой аллеи.