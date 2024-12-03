В Уфе за месяц откроют четыре поликлиники

В Уфе продолжается реализация программы модернизации медицинских учреждений. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что первым объектом, который был сдан в рамках новой программы, стало отделение Детской поликлиники № 5 на улице Российской. Это учреждение обслуживает около 3,4 тысячи юных пациентов из активно развивающегося микрорайона «Планета».