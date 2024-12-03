В Уфе за месяц откроют четыре поликлиники

Posted 3 декабря, 07:13
Published 3 декабря, 07:13
Modified 3 декабря, 09:42
Updated 3 декабря, 09:42
В Уфе продолжается реализация программы модернизации медицинских учреждений. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что первым объектом, который был сдан в рамках новой программы, стало отделение Детской поликлиники № 5 на улице Российской. Это учреждение обслуживает около 3,4 тысячи юных пациентов из активно развивающегося микрорайона «Планета».
По словам Хабирова, новая поликлиника отличается современным дизайном и оснащением. Программа модернизации уфимских больниц и поликлиник была принята в 2024 году и рассчитана на пять лет. Общая стоимость проекта составляет около 8 миллиардов рублей.
— В 2024 году в работе остаются еще четыре объекта в Уфе. В других городах и районах региона продолжаем обновлять объекты здравоохранения по федеральной программе, — добавляет глава Башкирии Радий Хабиров.
На 2025 год намечено введение в эксплуатацию шести новых поликлиник в различных районах Башкортостана с привлечением дополнительных средств — около 3,5 миллиардов рублей.
Как ранее сообщал Mkset, системам диспетчерских служб экстренной помощи стали поставлять программное обеспечение, позволяющее определять геолокацию обращающихся граждан.