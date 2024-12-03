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Posted 3 декабря, 07:13

Published 3 декабря, 07:13

Modified 3 декабря, 09:42

Updated 3 декабря, 09:42

Центр амбулаторной эндоскопии открыли в Уфе

В Уфе за месяц откроют четыре поликлиники

3 декабря 2024, 07:13
Фото: tg/Радий Хабиров.

Центр амбулаторной эндоскопии открыли в Уфе

Если планы руководства региона реализуются в полном объеме, то в Уфе новые современные поликлиники будут презентовать еженедельно, сообщает во вторник, 3 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров.

В Уфе продолжается реализация программы модернизации медицинских учреждений. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что первым объектом, который был сдан в рамках новой программы, стало отделение Детской поликлиники № 5 на улице Российской. Это учреждение обслуживает около 3,4 тысячи юных пациентов из активно развивающегося микрорайона «Планета».

По словам Хабирова, новая поликлиника отличается современным дизайном и оснащением. Программа модернизации уфимских больниц и поликлиник была принята в 2024 году и рассчитана на пять лет. Общая стоимость проекта составляет около 8 миллиардов рублей.

Фото: Радий Хабиров
— В 2024 году в работе остаются еще четыре объекта в Уфе. В других городах и районах региона продолжаем обновлять объекты здравоохранения по федеральной программе, — добавляет глава Башкирии Радий Хабиров.

На 2025 год намечено введение в эксплуатацию шести новых поликлиник в различных районах Башкортостана с привлечением дополнительных средств — около 3,5 миллиардов рублей.

Как ранее сообщал Mkset, системам диспетчерских служб экстренной помощи стали поставлять программное обеспечение, позволяющее определять геолокацию обращающихся граждан.

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