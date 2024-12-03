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Posted 3 декабря, 17:50

Published 3 декабря, 17:50

Modified 3 декабря, 20:00

Updated 3 декабря, 20:00

Автобус попал в массовое ДТП в Уфе

В Уфе произошла массовая авария с переполненным автобусом

3 декабря 2024, 17:50
Фото: ГАИ Уфы.

Автобус попал в массовое ДТП в Уфе

ДТП с участием сразу пяти транспортных средств зарегистрировали в столице Башкирии вечером вторника, 3 декабря, сообщили в ГАИ Уфы.

Происшествие случилось у остановки «Спортивной» в Уфе вечером во вторник, 3 декабря. При повороте водитель отечественной «Гранты» задел ждавшие «зелёный» автобусы НефАЗ и Peugeot. Иномарка, в свою очередь, врезалась в «Весту», а маршрутка нефтекамского производства — в Subaru.

По данным ГАИ, в момент аварии в «НефАЗе» ехали 50 человек, в «Пежо» — пятеро. Среди пассажиров никто не пострадал, однако водитель автобуса НефАЗ получил травму головы. Маршрутчика отправили в больницу на карете скорой помощи.

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