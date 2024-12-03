В Уфе произошла массовая авария с переполненным автобусом

Posted 3 декабря, 17:50
Published 3 декабря, 17:50
Modified 3 декабря, 20:00
Updated 3 декабря, 20:00
Происшествие случилось у остановки «Спортивной» в Уфе вечером во вторник, 3 декабря. При повороте водитель отечественной «Гранты» задел ждавшие «зелёный» автобусы НефАЗ и Peugeot. Иномарка, в свою очередь, врезалась в «Весту», а маршрутка нефтекамского производства — в Subaru.
По данным ГАИ, в момент аварии в «НефАЗе» ехали 50 человек, в «Пежо» — пятеро. Среди пассажиров никто не пострадал, однако водитель автобуса НефАЗ получил травму головы. Маршрутчика отправили в больницу на карете скорой помощи.