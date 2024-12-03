В Уфе произошла массовая авария с переполненным автобусом

Происшествие случилось у остановки «Спортивной» в Уфе вечером во вторник, 3 декабря. При повороте водитель отечественной «Гранты» задел ждавшие «зелёный» автобусы НефАЗ и Peugeot. Иномарка, в свою очередь, врезалась в «Весту», а маршрутка нефтекамского производства — в Subaru.