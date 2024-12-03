В России прогнозируют пик ставок по вкладам

— В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда — 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться. Поэтому предстоящая зима станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой, чтобы начать собирать хороший «урожай» уже в следующем году», — отметил Георгий Горшков.