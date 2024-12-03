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Posted 3 декабря, 09:14

Published 3 декабря, 09:14

Modified 3 декабря, 09:16

Updated 3 декабря, 09:16

В России прогнозируют пик ставок по вкладам

В России прогнозируют пик ставок по вкладам

3 декабря 2024, 09:14
Фото: 1MI.
Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму. Сейчас средние максимальные ставки у основных банков уже превысили 20%, к концу года они могут достичь 22%. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии инвестфорума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

На протяжении всего 2024 года ставки по вкладам держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой. По оценке аналитиков ВТБ, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия — до 24-25% годовых.

 — В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда — 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться. Поэтому предстоящая зима станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой, чтобы начать собирать хороший «урожай» уже в следующем году», — отметил Георгий Горшков.

В четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от 6 месяцев до 1 года) и долгосрочные (от 1 года до 3 лет).

#Андрей Королев#Общество#Новости
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