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Posted 3 декабря, 19:29

Published 3 декабря, 19:29

Modified 3 декабря, 19:46

Updated 3 декабря, 19:46

В Башкирии подняли налоги для богатых

В Башкирии подняли налоги для богатых

3 декабря 2024, 19:29
Фото: Изображение Midjourney.
Налоговая ставка для недвижимости стоимостью более ₽300 млн теперь составит 2,5%, согласно постановлению Госсобрания-Курултая, опубликованного во вторник, 3 декабря.

Теперь налоговая ставка для объектов недвижимости, у которых кадастровая стоимость превышает ₽300 млн, составляет 2,5%. Раньше владельцы таких шикарных объектов платили 1,5%.

Для обычной недвижимости, то есть для домов, квартир и прочих объектов с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей, ставка осталась на уровне 0,5%. Это значит, что владельцы квадратных метров более скромной кадастровой цены могут вздохнуть с облегчением — их налоги не изменятся и останутся на доступном уровне.

Какую же пользу получит республиканская казна? Представим коммерческое здание с кадастровой стоимостью 350 миллионов рублей. При старой ставке в 1,5% налог составлял бы:

350,000,000 рублей × 1,5% = 5`250`000 рублей

С новой ставкой в 2,5% владелец дорогого объекта должен будут заплатить:

350,000,000 рублей × 2,5% = 8`750`000 рублей

В итоге, при повышении налога он будет платить на ₽3,5 млн больше.

Повышение налоговой ставки — отличный способ пополнить бюджет региона. Налоги с состоятельных граждан помогут финансировать различные социальные программы, улучшать инфраструктуру и, возможно, даже строить новые школы и больницы.

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии отменили транспортный налог.

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