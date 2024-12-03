В Башкирии подняли налоги для богатых

Posted 3 декабря, 19:29
Published 3 декабря, 19:29
Modified 3 декабря, 19:46
Updated 3 декабря, 19:46
Теперь налоговая ставка для объектов недвижимости, у которых кадастровая стоимость превышает ₽300 млн, составляет 2,5%. Раньше владельцы таких шикарных объектов платили 1,5%.
Для обычной недвижимости, то есть для домов, квартир и прочих объектов с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей, ставка осталась на уровне 0,5%. Это значит, что владельцы квадратных метров более скромной кадастровой цены могут вздохнуть с облегчением — их налоги не изменятся и останутся на доступном уровне.
Какую же пользу получит республиканская казна? Представим коммерческое здание с кадастровой стоимостью 350 миллионов рублей. При старой ставке в 1,5% налог составлял бы:
С новой ставкой в 2,5% владелец дорогого объекта должен будут заплатить:
В итоге, при повышении налога он будет платить на ₽3,5 млн больше.
Повышение налоговой ставки — отличный способ пополнить бюджет региона. Налоги с состоятельных граждан помогут финансировать различные социальные программы, улучшать инфраструктуру и, возможно, даже строить новые школы и больницы.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии отменили транспортный налог.