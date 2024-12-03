В Башкирии подняли налоги для богатых

Для обычной недвижимости, то есть для домов, квартир и прочих объектов с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей, ставка осталась на уровне 0,5%. Это значит, что владельцы квадратных метров более скромной кадастровой цены могут вздохнуть с облегчением — их налоги не изменятся и останутся на доступном уровне.