В 2025 году завершится перевод розничных клиентов из РНКБ в ВТБ

Posted 3 декабря, 13:53
Published 3 декабря, 13:53
Modified 3 декабря, 13:53
Updated 3 декабря, 13:53
Перевод розничных клиентов РНКБ в систему ВТБ стартует в мае 2025 года с автоматического перевода эскроу-счетов. Все клиенты РНКБ получат доступ к своим счетам через онлайн-банк ВТБ. Завершение интеграции эскроу-счетов запланировано на второе полугодие, после чего последует поэтапное подключение остальных продуктов и счетов клиентов РНКБ к инфраструктуре ВТБ. Окончание всего процесса, включая полный перевод клиентской базы, назначено на ноябрь 2025 года, сообщает ВТБ.
Георгий Горшков отметил, что интеграция РНКБ представляет собой передачу эстафеты от ведущего банка Крыма одной из ведущих финансовых компаний России. Команды ВТБ и РНКБ уже начали подготовку к активному этапу интеграции, чтобы переход клиентов в следующем году прошел максимально удобно и незаметно.
Уже осенью 2024 года клиенты РНКБ в Крыму и Севастополе смогли оформлять финансовые продукты ВТБ. Порядка 35 тысяч человек воспользовались этой возможностью, оформив свыше 150 тысяч продуктов. Также активно работает объединенная сеть банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ, что упрощает доступ клиентов к банковским услугам.