В 2025 году завершится перевод розничных клиентов из РНКБ в ВТБ

Перевод розничных клиентов РНКБ в систему ВТБ стартует в мае 2025 года с автоматического перевода эскроу-счетов. Все клиенты РНКБ получат доступ к своим счетам через онлайн-банк ВТБ. Завершение интеграции эскроу-счетов запланировано на второе полугодие, после чего последует поэтапное подключение остальных продуктов и счетов клиентов РНКБ к инфраструктуре ВТБ. Окончание всего процесса, включая полный перевод клиентской базы, назначено на ноябрь 2025 года, сообщает ВТБ.