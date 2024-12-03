mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 06:44

Published 3 декабря, 06:44

Modified 3 декабря, 08:04

Updated 3 декабря, 08:04

Уфимцы берут на опасные прогулки детей

Уфимцы ходят по сумасшедше тонкому льду

3 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI.

Уфимцы берут на опасные прогулки детей

Сотрудники управления гражданской защиты вновь отловили самоуверенных жителей Нижегородки, которые решили прогуляться по первому хрупкому льду, сообщило ведомство во вторник, 3 декабря.

Жители Нижегородки оказались под пристальным вниманием сотрудников управления гражданской защиты Уфы. Дело в том, что район расположен возле берега реки Белой, где местные жители очень любят порыбачить, не взирая на тонкий лед.

Фото: https://t.me/ugz_ufa

Дело в том, что на реке лед уж очень тонкий, поэтому безобидная рыбалка может обернуться настоящей трагедией. Похожая ситуация происходит и на озере Долгое — сотрудники часто ловят любителей покататься на коньках или «ватрушке». Некоторые «экстремалы», несмотря на запрещающие знаки, даже берут на опасную прогулку детей.

Сотрудники УГЗ проводят регулярные рейды по поиску любителей зимней рыбалки и тройных акселей в неположенных местах. С нарушителями правил проводят беседы и вручают им памятки.

Фото: https://t.me/ugz_ufa

Памятка «Осторожно, тонкий лед!»

  1. Не выходим на лед.

    Объясняем это детям.

    Делаем замечание даже чужим детям, если те играют на льду

  2. Не отпускаем домашних питомцев с поводка, чтобы они могли гулять по льду

  3. Не игнорируем аншлаги

    «Выход на лёд запрещён!».

    Их устанавливают в наиболее опасных местах или там, где уже были несчастные случаи

  4. Если кто-то провалился под лёд, вызываем спасателей по номеру 112 и кричим пострадавшему, что помощь в пути. Оказываем помощь, если уверены в своих силах и знаем, что нужно делать, соблюдая при этом все меры личной безопасности.

  5. Если лед под ногами начинает трещать, ложимся на него и отползаем к берегу по своим следам.

    Не бежим!

Удивительный портал в другое измерение появился в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда нельзя отпускать детей в БашкирииКапитальный ремонт или аквапарк? Дети оказались под водой в уфимской школеЛось попал в ледяной капкан в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Ледовая переправа#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Помощь#Спасатели#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Рыбалка#Белебей#Гражданская защита#Рейды#Нарушения#Мелеуз#Фигурное катание#Река Белая#Лед#Река#Меры безопасности#Нижегородка#Тонкий лёд#Озеро Долгое#Коньки#Ватрушка#Знаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика