Уфимцы ходят по сумасшедше тонкому льду

Posted 3 декабря, 06:44
Published 3 декабря, 06:44
Modified 3 декабря, 08:04
Updated 3 декабря, 08:04
Жители Нижегородки оказались под пристальным вниманием сотрудников управления гражданской защиты Уфы. Дело в том, что район расположен возле берега реки Белой, где местные жители очень любят порыбачить, не взирая на тонкий лед.
Дело в том, что на реке лед уж очень тонкий, поэтому безобидная рыбалка может обернуться настоящей трагедией. Похожая ситуация происходит и на озере Долгое — сотрудники часто ловят любителей покататься на коньках или «ватрушке». Некоторые «экстремалы», несмотря на запрещающие знаки, даже берут на опасную прогулку детей.
Сотрудники УГЗ проводят регулярные рейды по поиску любителей зимней рыбалки и тройных акселей в неположенных местах. С нарушителями правил проводят беседы и вручают им памятки.
Памятка «Осторожно, тонкий лед!»
Не выходим на лед.
Объясняем это детям.
Делаем замечание даже чужим детям, если те играют на льду
Не отпускаем домашних питомцев с поводка, чтобы они могли гулять по льду
Не игнорируем аншлаги
«Выход на лёд запрещён!».
Их устанавливают в наиболее опасных местах или там, где уже были несчастные случаи
Если лед под ногами начинает трещать, ложимся на него и отползаем к берегу по своим следам.
Не бежим!