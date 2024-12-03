Уфимцы ходят по сумасшедше тонкому льду

Дело в том, что на реке лед уж очень тонкий, поэтому безобидная рыбалка может обернуться настоящей трагедией. Похожая ситуация происходит и на озере Долгое — сотрудники часто ловят любителей покататься на коньках или «ватрушке». Некоторые «экстремалы», несмотря на запрещающие знаки, даже берут на опасную прогулку детей.