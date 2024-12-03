mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 09:35

Published 3 декабря, 09:35

Modified 3 декабря, 09:42

Updated 3 декабря, 09:42

Уфимцам объяснили способы правильно сбить температуру

Уфимцам объяснили способы правильно сбить температуру

3 декабря 2024, 09:35
Фото: mkset.ru.
Показания на медицинском градуснике выше 38,5°С — тревожный симптом, требующий особого внимания — считает заведующая ОМП поликлиники №50 в Уфе Айгуль Арсланова.

Повышенная температура часто сопровождает различные заболевания. В интервью с UfaTime.ru заведующая ОМП поликлиники №50 в Уфе Айгуль Арсланова разъяснила, как правильно её сбивать.

— Важно понимать, что высокая температура — это естественный ответ организма на инфекционные процессы. Однако, когда она превышает 38,5 градуса, следует принимать меры по её понижению, — отметила эксперт.

Существуют различные эффективные методы для снижения температуры. Один из популярных способов — прием жаропонижающих средств, таких как парацетамол или ибупрофен. Эти лекарства способны облегчить состояние, но необходимо соблюдать рекомендованные дозировки, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Помимо лекарств, есть и физические методы. Употребление большого количества жидкости поможет избежать обезвоживания и поддерживать нормальную температуру. Тёплая ванна или компрессы на лбу также могут оказать облегчение. Однако стоит избегать холодной воды, так как резкое охлаждение может вызвать противоположный эффект, подчеркивает Айгуль Арсланова.

— При температуре выше 39 градусов или наличии других тревожных симптомов, таких как трудности с дыханием или сильная боль, обязательно обратитесь к врачу. Быстрое реагирование поможет избежать осложнений и ускорит выздоровление.
Новый тип пневмонии выявили в Башкирии
Узнать подробнее

Также следует отметить, что высокая температура может указывать на серьезные заболевания, такие как пневмония или воспаление, которые требуют квалифицированной медицинской помощи. Поэтому важно не игнорировать сопутствующие симптомы. Если у человека наблюдаются озноб, потливость или сильная слабость, это может говорить о том, что необходимо принять срочные меры.

Уделите внимание и своему состоянию — если высокая температура держится более трех суток, не откладывайте визит к специалисту. Самолечение в таких случаях может привести к ухудшению состояния и осложнениям. Постоянный мониторинг температуры и состояния здоровья позволит лучше понять, когда стоит обратиться за помощью.

Медики рекомендуют включать в повседневный рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, что поможет организму быстрее справиться с инфекцией. Фрукты, овощи, белковые продукты — все это способствует укреплению иммунной системы.

Наконец, не забывайте о важности полноценного отдыха. Организму требуется время для восстановления, и качественный сон может стать важным фактором в борьбе с температурой и заболеванием в целом.

Читайте также:
Новый тип пневмонии выявили в БашкирииХабиров откроет зоопарк в УфеБашкирии не хватило денег из-за дождливого лета
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика