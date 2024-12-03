Уфимцам объяснили способы правильно сбить температуру

Также следует отметить, что высокая температура может указывать на серьезные заболевания, такие как пневмония или воспаление, которые требуют квалифицированной медицинской помощи. Поэтому важно не игнорировать сопутствующие симптомы. Если у человека наблюдаются озноб, потливость или сильная слабость, это может говорить о том, что необходимо принять срочные меры.