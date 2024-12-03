mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 08:10

Published 3 декабря, 08:10

Modified 3 декабря, 09:00

Updated 3 декабря, 09:00

Уфимские врачи достали из ребёнка 17 магнитов

Уфимские врачи достали из ребёнка 17 магнитов

3 декабря 2024, 08:10
Фото: Минздрав РБ.
Сюжет
Дети
Двухлетняя девочка поступила в больницу с жалобами на вялость и рвоту, а рентген показал большое количество инородных тел в её кишечнике, сообщает во вторник, 3 декабря, Минздрав Башкортостана.

Как стало известно, маленькая девочка попала в больницу с серьезными симптомами. Родители не могли понять, что происходит с их малышкой, пока медики не сделали рентген-снимок. По итогу, внутри ребенка обнаружились 17 магнитных шариков от детского конструктора. Эти крошечные предметы по два миллиметра в диаметре стали причиной непроходимости кишечника и образованию свищей.

Ситуация требовала немедленного вмешательства. Хирурги больницы скорой помощи Уфы экстренно подготовили девочку к операции. Процесс извлечения инородных тел занял целых два часа. Шарики соединялись между собой в разных отделах кишечника, создавая серьезные риски успеха операции.

Фото: Минздрав РБ

Однако, все 17 магнитов были успешно извлечены из кишечника девочки. После этого хирурги зашили три отверстия, которые были проделаны магнитиками. Теперь малышка готовится к выписке и долгой реабилитации.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на операционный стол «семнадцатой» больницы, попал 14-летний подросток после падения с лестницы.

Уфимские врачи сделали немыслимое
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-3 болезни от курения вейпа раскрыли в УфеДень рождения кончился погоней в БашкирииЛюбительницу тишины околдовали кулаки фанатки «Король и Шут» в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Дети#Башкортостан#Ребенок#Россия#Благовещенск#Больница#Минздрав Башкортостана#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Подросток#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Родители#Врачи#Белебей#Операция#Мелеуз#Симптомы#Лестница#Экстренная помощь#Инородные тела#Магниты#Кишечник#Рентген#Свищи#Отделение хирургии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика