Уфимские врачи достали из ребёнка 17 магнитов

Как стало известно, маленькая девочка попала в больницу с серьезными симптомами. Родители не могли понять, что происходит с их малышкой, пока медики не сделали рентген-снимок. По итогу, внутри ребенка обнаружились 17 магнитных шариков от детского конструктора. Эти крошечные предметы по два миллиметра в диаметре стали причиной непроходимости кишечника и образованию свищей.