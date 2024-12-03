Уфимские врачи достали из ребёнка 17 магнитов

Posted 3 декабря, 08:10
Published 3 декабря, 08:10
Modified 3 декабря, 09:00
Updated 3 декабря, 09:00
Как стало известно, маленькая девочка попала в больницу с серьезными симптомами. Родители не могли понять, что происходит с их малышкой, пока медики не сделали рентген-снимок. По итогу, внутри ребенка обнаружились 17 магнитных шариков от детского конструктора. Эти крошечные предметы по два миллиметра в диаметре стали причиной непроходимости кишечника и образованию свищей.
Ситуация требовала немедленного вмешательства. Хирурги больницы скорой помощи Уфы экстренно подготовили девочку к операции. Процесс извлечения инородных тел занял целых два часа. Шарики соединялись между собой в разных отделах кишечника, создавая серьезные риски успеха операции.
Однако, все 17 магнитов были успешно извлечены из кишечника девочки. После этого хирурги зашили три отверстия, которые были проделаны магнитиками. Теперь малышка готовится к выписке и долгой реабилитации.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на операционный стол «семнадцатой» больницы, попал 14-летний подросток после падения с лестницы.