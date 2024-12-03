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Posted 3 декабря, 18:09

Published 3 декабря, 18:09

Modified 3 декабря, 19:57

Updated 3 декабря, 19:57

Уфимец напишет книгу об СВО

Уфимец напишет книгу об СВО

3 декабря 2024, 18:09
Фото: 1MI.
Уфимец, ушедший на СВО добровольцем, напишет книгу о военных действиях, сообщил глава Демского района Антон Тарасов во вторник, 3 декабря.

Житель Башкирии, называющий себя «Азоном», проходит реабилитацию после тяжелого ранения на фронте. Летом этого года житель Башкирии ушел на СВО добровольцем. Помимо защиты Родины, Азон успевал делать заметки для своей книги «СВО изнутри. Другая война». Эта книга не первый издательский опыт добровольца: ранее мужчина стал кандидатом исторических наук и директором типографии и даже успел выпустить сборник о СВО, в который вошли работы стерлитамакских авторов.

Фото: tg/Антон Тарасов

Однако своё видение войны и личный опыт Азон решил передать, пройдя этот путь сам. Ранение, к сожалению, прервало его первоначальные планы, но не сломило дух. Книга, как сообщил сам автор, обязательно будет закончена, а одна из глав — посвящение боевым товарищам, которые спасли бойцу жизнь, что подчеркнет важность братства и командного духа среди солдат.

Ранее Mkset опубликовал секретный план США по примирению России и Украины.

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