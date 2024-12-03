Уфимец напишет книгу об СВО

Житель Башкирии, называющий себя «Азоном», проходит реабилитацию после тяжелого ранения на фронте. Летом этого года житель Башкирии ушел на СВО добровольцем. Помимо защиты Родины, Азон успевал делать заметки для своей книги «СВО изнутри. Другая война». Эта книга не первый издательский опыт добровольца: ранее мужчина стал кандидатом исторических наук и директором типографии и даже успел выпустить сборник о СВО, в который вошли работы стерлитамакских авторов.