Уфимец два года кормил мошенников

Posted 3 декабря, 12:00
Published 3 декабря, 12:00
Modified 3 декабря, 13:27
Updated 3 декабря, 13:27
Однажды уфимскому пенсионеру пришло письмо с предложением проверить свою эрудицию, разгадывая ребусы и загадки. И не просто так — на кону стояло вознаграждение в ₽3 млн рублей. С учетом такого солидного куша 89-летний житель Башкирии предложение, конечно же, принял.
На протяжении двух лет мужчина решал задачки, отправляя мошенникам и ответы, и деньги. В общей сложности пенсионер положил в карман мошенников ₽5,5 миллионов рублей.
Однако финал игры «Самый умный» прошел в отделении полиции, куда обратился пенсионер, когда понял, что единственным правильным ответом в викторине был бы отказ от участия.
Теперь оперативники ищут мошенников-интеллектуалов и напоминают, что быстрые деньги бывают только в мечтах и карманах мошенников.
Ранее Mkset рассказал, как уфимец названивал мошенникам, чтобы отдать им свои ₽900 тысяч.