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Posted 3 декабря, 12:00

Published 3 декабря, 12:00

Modified 3 декабря, 13:27

Updated 3 декабря, 13:27

Уфимский пенсионер отдал мошенникам ₽5,5 млн

Уфимец два года кормил мошенников

3 декабря 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимский пенсионер отдал мошенникам ₽5,5 млн

На протяжении двух лет уфимский пенсионер регулярно отправлял деньги мошенникам. Всего за это время 89-летний житель Башкирии потерял ₽5,5 млн, сообщила региональная прокуратура во вторник, 3 декабря.

Однажды уфимскому пенсионеру пришло письмо с предложением проверить свою эрудицию, разгадывая ребусы и загадки. И не просто так — на кону стояло вознаграждение в ₽3 млн рублей. С учетом такого солидного куша 89-летний житель Башкирии предложение, конечно же, принял.

На протяжении двух лет мужчина решал задачки, отправляя мошенникам и ответы, и деньги. В общей сложности пенсионер положил в карман мошенников ₽5,5 миллионов рублей.

Однако финал игры «Самый умный» прошел в отделении полиции, куда обратился пенсионер, когда понял, что единственным правильным ответом в викторине был бы отказ от участия.

Теперь оперативники ищут мошенников-интеллектуалов и напоминают, что быстрые деньги бывают только в мечтах и карманах мошенников.

Ранее Mkset рассказал, как уфимец названивал мошенникам, чтобы отдать им свои ₽900 тысяч.

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