Уфимец два года кормил мошенников

Однажды уфимскому пенсионеру пришло письмо с предложением проверить свою эрудицию, разгадывая ребусы и загадки. И не просто так — на кону стояло вознаграждение в ₽3 млн рублей. С учетом такого солидного куша 89-летний житель Башкирии предложение, конечно же, принял.