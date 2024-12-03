Топ-3 болезни от курения вейпа раскрыли в Уфе

Важно отметить, что влияние вейпов проявляется не только на сердечно-сосудистую систему, но и на другие органы. Например, некоторые компоненты жидкости для вейпов могут негативно сказываться на здоровье зубов, способствуя развитию кариеса и заболеваний десен. Таким образом, использование электронных сигарет может привести к комплексным проблемам со здоровьем.