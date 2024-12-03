Топ-3 болезни от курения вейпа раскрыли в Уфе

Posted 3 декабря, 07:43
Published 3 декабря, 07:43
Modified 3 декабря, 07:47
Updated 3 декабря, 07:47
— Исследования показали, что вейпы наносят ущерб сосудам. Как никотиновые, так и безникотиновые электронные сигареты имеют одинаково негативные последствия.
Уже после первой затяжки вейпов возникает негативное влияние на организм: способность кровеносных сосудов нормально изменять свой диаметр ухудшается, что может привести к нарушениям кровообращения.
— Вейпинг также снижает уровень кислорода в венах, в результате чего легкие хуже усваивают кислород, — рассказали медики в беседе с UfaTime.ru.
Специалисты городской больницы №5 предупреждают жителей Башкирии и весь Рунет, что постоянное использование вейпов может способствовать развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как образование тромбов, инсульты или сердечные приступы.
Кроме того, исследования показывают, что вейпинг может усугублять уже существующие заболевания. Для людей, страдающих от астмы или хронической обструктивной болезни легких, использование электронных сигарет может привести к ухудшению состояния и увеличению частоты обострений. Накапливаемые в легких вещества способствуют развитию воспалительных процессов, что делает дыхание более затруднительным.
Важно отметить, что влияние вейпов проявляется не только на сердечно-сосудистую систему, но и на другие органы. Например, некоторые компоненты жидкости для вейпов могут негативно сказываться на здоровье зубов, способствуя развитию кариеса и заболеваний десен. Таким образом, использование электронных сигарет может привести к комплексным проблемам со здоровьем.
Специалисты рекомендуют людям, желающим бросить курить, искать альтернативные методы, такие как никотиновые пластыри или консультации с врачом. Пусть вейпы кажутся более безопасным вариантом, важно осознавать, что их употребление не лишено опасностей.