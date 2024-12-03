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Posted 3 декабря, 07:43

Published 3 декабря, 07:43

Modified 3 декабря, 07:47

Updated 3 декабря, 07:47

Новые опасности курения вейпа раскрыли в Уфе

Топ-3 болезни от курения вейпа раскрыли в Уфе

3 декабря 2024, 07:43
Фото: mkset.ru.

Новые опасности курения вейпа раскрыли в Уфе

Электронные сигареты считаются безопаснее традиционных сигарет, однако специалисты городской больницы №5 в Уфе утверждают, что это ошибочное мнение.
— Исследования показали, что вейпы наносят ущерб сосудам. Как никотиновые, так и безникотиновые электронные сигареты имеют одинаково негативные последствия.

Уже после первой затяжки вейпов возникает негативное влияние на организм: способность кровеносных сосудов нормально изменять свой диаметр ухудшается, что может привести к нарушениям кровообращения.

— Вейпинг также снижает уровень кислорода в венах, в результате чего легкие хуже усваивают кислород, — рассказали медики в беседе с UfaTime.ru.

Специалисты городской больницы №5 предупреждают жителей Башкирии и весь Рунет, что постоянное использование вейпов может способствовать развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как образование тромбов, инсульты или сердечные приступы.

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Кроме того, исследования показывают, что вейпинг может усугублять уже существующие заболевания. Для людей, страдающих от астмы или хронической обструктивной болезни легких, использование электронных сигарет может привести к ухудшению состояния и увеличению частоты обострений. Накапливаемые в легких вещества способствуют развитию воспалительных процессов, что делает дыхание более затруднительным.

Важно отметить, что влияние вейпов проявляется не только на сердечно-сосудистую систему, но и на другие органы. Например, некоторые компоненты жидкости для вейпов могут негативно сказываться на здоровье зубов, способствуя развитию кариеса и заболеваний десен. Таким образом, использование электронных сигарет может привести к комплексным проблемам со здоровьем.

Специалисты рекомендуют людям, желающим бросить курить, искать альтернативные методы, такие как никотиновые пластыри или консультации с врачом. Пусть вейпы кажутся более безопасным вариантом, важно осознавать, что их употребление не лишено опасностей.

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