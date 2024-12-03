Тесные автобусы и ленивые коммунальщики: что спрашивают у Хабирова жители Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, во вторник, 3 декабря, в 19:00 начнётся прямая трансляция, где местные жители, журналисты и общественники смогут задать свои вопросы главе региона. В 2023 году такая встреча длилась почти четыре часа. Темы обсуждения варьировались от выборов до поддержки участников специальной военной операции, но многие вопросы касались повседневных проблем.