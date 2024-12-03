Тесные автобусы и ленивые коммунальщики: что спрашивают у Хабирова жители Башкирии

Posted 3 декабря, 11:17
Published 3 декабря, 11:17
Modified 3 декабря, 13:31
Updated 3 декабря, 13:31
Как ранее сообщал Mkset, во вторник, 3 декабря, в 19:00 начнётся прямая трансляция, где местные жители, журналисты и общественники смогут задать свои вопросы главе региона. В 2023 году такая встреча длилась почти четыре часа. Темы обсуждения варьировались от выборов до поддержки участников специальной военной операции, но многие вопросы касались повседневных проблем.
Судя по комментариям жителей Башкирии в соцсетях главы региона, то одной из самых актуальных тем в 2024 году, остаётся транспортная реформа в Уфе. Жители Уфы недовольны состоянием общественного транспорта.
— Скажите, пожалуйста, что происходит с транспортной реформой в Уфе? То невозможно «залезть» в автобусы, так как они переполненные, то невозможно вечером дождаться транспорт и уехать домой, — пишет Ксения.
Не менее остро стоит вопрос взаимодействия с коммунальными службами. Многие уфимцы сталкиваются с трудностями при попытке «достучаться» до поставщиков услуг.
— Здравствуйте! Почему невозможно дозвониться напрямую в Башртс, Уфаводоканал и другим поставщикам услуг?! Все звонки перевели на горячую линию ЕРКЦ, а от них никакого толку — ничего кроме того, что написано в квитанциях, сказать не могут, — комментирует Сергей.
— В июле месяце уфаводоканал перешел в ЕИРЦ РБ, и начались мои мучения с квитанциями! Квитанция на уфаводоканал начала приходить на предыдущего собственника квартиры!!! Все документы отвезла в ЕИРЦ в начале августа. И до сих пор!!! Квитанцию не исправили… Я не могу ни оплатить, ни передать показания… Кто мне возместит сумму компенсации за эти месяцы? Помогите разобраться, — добавляет Гульназ.
Напомним, вести трансляцию «Прямой линии» будут местные телеканалы — «БСТ», UTV, «Вся Уфа», «Башкортостан 24», «Салям» и другие. Посмотреть прямой эфир также можно будет в соцсетях Хабирова — в Vk и «Одноклассниках».