Тараканы нарушили спокойствие обеда в уфимском кафе

Posted 3 декабря, 11:57
Published 3 декабря, 11:57
Modified 3 декабря, 13:29
Updated 3 декабря, 13:29
На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, четко виден таракан, «радостно» ползающий по обеденному столу в кафе, расположенном на проспекте Октября в Уфе. Это вызвало негативную реакцию пользователей сети и привлекло внимание к вопросам санитарных норм в общепите.
По данному факту специалисты Роспотребнадзора проводят проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.
— Наличие тараканов в общепите — это явное нарушение санитарных норм и правил. Специалисты Управления Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства, — комментируют в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе правоохранительные органы оценят санитарное состояние медицинского университета.