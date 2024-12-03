Тараканы нарушили спокойствие обеда в уфимском кафе

На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, четко виден таракан, «радостно» ползающий по обеденному столу в кафе, расположенном на проспекте Октября в Уфе. Это вызвало негативную реакцию пользователей сети и привлекло внимание к вопросам санитарных норм в общепите.