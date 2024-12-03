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Posted 3 декабря, 11:57

Published 3 декабря, 11:57

Modified 3 декабря, 13:29

Updated 3 декабря, 13:29

Тараканы в «Бургер Кинге» заинтересовали уфимских санитарных врачей

Тараканы нарушили спокойствие обеда в уфимском кафе

3 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.

Тараканы в «Бургер Кинге» заинтересовали уфимских санитарных врачей

В социальных сетях появилось видео, на котором таракан спокойно прогуливается по столу в одном из популярных уфимских заведений, сообщает во вторник, 3 декабря, Роспотребнадзор РБ.

На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, четко виден таракан, «радостно» ползающий по обеденному столу в кафе, расположенном на проспекте Октября в Уфе. Это вызвало негативную реакцию пользователей сети и привлекло внимание к вопросам санитарных норм в общепите.

Фото: tg/ЧС Уфа

По данному факту специалисты Роспотребнадзора проводят проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

— Наличие тараканов в общепите — это явное нарушение санитарных норм и правил. Специалисты Управления Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства, — комментируют в ведомстве.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе правоохранительные органы оценят санитарное состояние медицинского университета.

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