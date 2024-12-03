СВО пора заканчивать: тайный план США перемирия России и Украины попал в Сеть

Во время пресс-конференции, проведенной после встречи лидеров стран ШОС в Астане, Путин отметил, что возможность налаживания диалога между Москвой и Киевом могла бы возникнуть через Верховную Раду. Тем не менее, он выразил мнение, что это нецелесообразно из-за сомнений в легитимности действующей власти на Украине. Когда будут переговоры с Украиной сообщить публично никто не рискует, но Россия неоднократно заявляла, что готова возобновить обсуждение перемирия. Отводить войска, как это было сделано в начале СВО на фоне переговоров в Стамбуле, Россия больше не намерена.