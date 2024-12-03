Posted 3 декабря, 13:44
Published 3 декабря, 13:44
Modified 3 декабря, 13:47
Updated 3 декабря, 13:47
Будущий преемник Блинкена на должности госсекретаря США, сенатор Марко Рубио, недавно публично высказался о необходимости завершения «проекта Украина» и перемириям между Россией и Украиной.
— Что касается Украины, кому нужна эта война? Трамп утверждает, что хочет её остановить. Как бизнесмен, он не раскроет свои переговорные стратегии, чтобы довести до конца свои планы. Но я не понимаю, почему мы должны избегать желания завершить этот конфликт? Не обязательно быть сторонником Владимира Путина, чтобы желать окончания войны.
Я понимаю, что многие консерваторы могли бы сказать: «Вы не хотите, чтобы эта война закончилась, если это приведет к капитуляции. Это всё равно что смириться после вторжения России». Но есть реальность, и об этом стоит поговорить подробнее в другом интервью. Факт в том, что даже в администрации Байдена, хоть и неофициально, признают: «Война зашла в тупик».
В конечном счете, то, что мы финансируем — это патовая ситуация, и её нужно разрешить, потому что эта страна вернулась на сто лет назад. На данный момент мы находимся в тупике, и люди продолжают гибнуть. Украине потребуется целое столетие на восстановление страны.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов осенью выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции уже в 2024 году, основывая свои прогнозы на Коране. То есть мира на Украине осталось ждать совсем недолго.
— Я абсолютно уверен, что завершение СВО произойдет в этом году. Мои основные выводы основаны на Священном Писании, — заявил Алаудинов.
По его мнению, значительное влияние на итоги окажут выборы в США, события на Ближнем Востоке и текущая ситуация в Украине. Генерал добавил, что слова украинского руководства и западных лидеров о продолжении войны «до последнего украинца» начинают оправдываться.
— В дальнейшем украинцы не смогут предоставлять мужчин для этой мясорубки ради Зеленского, — подытожил генерал-майор.
В свою очередь, Владимир Зеленский выразил свои ожидания о завершении конфликта в 2025 году.
— В октябре, ноябре и декабре есть реальные шансы на мир и стабильность. Текущая ситуация на фронте позволяет принять решительные меры для окончания войны не позднее 2025 года, — добавил президент.
Он также анонсировал представление «формулы мира». Но на остановку конфликта Украиной влияет решение мирового сообщества по вопросу включения страны в блок НАТО. Ранее Зеленский озвучил вступление в НАТО как условие Украины для остановки войны по линии фронта. Французская газета Le Monde, тем временем, пишет, что единства среди союзников по альянсу нет: против приглашения Украины в НАТО — США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания, за — только Франция и Британия. Байден отказывается принять такое решение до конца своей каденции, а Трамп «никогда не поддерживал эту идею».
Своё мнение о выгодности перемирия между Украиной и Россией высказал журналист, заместитель генерального директора ВГТРК, вошедший в состав парламентской координационной группы по вопросам СВО, Андрей Медведев.
— Стремление Запада каким-то образом заморозить украинский конфликт, сведя всё к переговорам в стиле корейского, косовского или боснийского сценариев, объясняется, казалось бы, не только успехами российской армии. Ситуация сейчас явно выбивается из привычной схемы. С середины 1980-х годов такого не наблюдалось. Западное превосходство больше не существует. При этом ничего нового не возникло, и старые времена подошли к концу.
Запад теперь нуждается в нескольких годах паузы в войне, чтобы понять, как действовать в обновленных условиях. Это касается не только России, но и Китая, Индии и династий Персидского залива. Еще пять или десять лет назад указания Запада воспринимались как директива во многих странах. Сегодня монархии реагируют на западные истерики, практически игнорируя их. Китай пока не намерен конфликтовать с США, но теперь будет более последовательно отстаивать свои интересы, чем до 2022 года.
Элиты Запада беспокойно размышляют, как вернуть утраченные позиции и что делать в будущем. В то время как российская армия оказывает давление на натовских союзников, принять взвешенные решения становится затруднительно, особенно касательно поддержки Киева и финансовых вложений в украинский проект.
Напомним, что ранее Mkset публиковал информацию о прогнозах экспертов относительно продолжительности СВО на Украине. Даже математики высказали свои мнения о возможном завершении конфликта или срокам подписания перемирия.
Специалисты в области политики и военного дела полагают, что Путин уже давно дал однозначный сигнал о том, когда завершится война на Украине и сама СВО. Они уверены, что президент России Владимир Путин намекнул о том, что конфликт может продолжаться до января 2025 года. Эти выводы основаны на анализе его заявлений, сделанных во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Во время пресс-конференции, проведенной после встречи лидеров стран ШОС в Астане, Путин отметил, что возможность налаживания диалога между Москвой и Киевом могла бы возникнуть через Верховную Раду. Тем не менее, он выразил мнение, что это нецелесообразно из-за сомнений в легитимности действующей власти на Украине. Когда будут переговоры с Украиной сообщить публично никто не рискует, но Россия неоднократно заявляла, что готова возобновить обсуждение перемирия. Отводить войска, как это было сделано в начале СВО на фоне переговоров в Стамбуле, Россия больше не намерена.
В начале декабря 2024 года в Сети был опубликован детализированный «План Келлога» — инициатива администрации Трампа, направленная на разрешение конфликта в Украине. Этот план был сформулирован в апреле 2024 года, но недавно Трамп назначил Келлога специальным представителем США по Украине.
Основные пункты плана Келлога следующие:
▪ Установление дипломатических отношений с Москвой и прекращение «демонизации» Путина.
▪ Проведение мирных переговоров с давлением на Украину и Россию для достижения соглашения о прекращении огня.
▪ Создание стимулов для России. Отложить вступление Украины в НАТО на десять лет. Позволить России сохранить контролируемые территории. Постепенная отмена санкций и восстановление отношений с США при условии достижения мирных соглашений, приемлемых для Украины.
▪ Поддержка Украины. Продолжение предоставления военной помощи и двухсторонних гарантии безопасности. Украине не требуется официальное признание контроля России над территориями, однако она должна избежать силового изменения статус-кво.
▪ Давление на Киев. Возможное прекращение военной поддержки США, если Украина откажется от ведения мирных переговоров.