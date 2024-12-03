Шикарная шатенка полтора года водила за нос уфимца

Posted 3 декабря, 11:21
Published 3 декабря, 11:21
Modified 3 декабря, 11:24
Updated 3 декабря, 11:24
В результате расследования, проведенного Управлением по борьбе с киберпреступлениями МВД Башкортостана, раскрыт факт кражи, совершенной сотрудницей одного из банков в Уфе. Под предлогом помощи бренду банка и своим показателям уфимка попросила приятеля оформить кредитную карту.
— Предварительное расследование показало, что 26-летняя подозреваемая, работая в банковском отделении, уговорила малознакомого молодого человека оформить кредитную карту под предлогом повышения статуса филиала. Получив доступ к онлайн-системе клиента, она дистанционно открыла кредит и выпустила дебетовую карту, с которой вывела свыше 300 000 рублей, — сообщает МВД Башкирии.
Скрывать свои истинные мотивы шикарной шатенке удавалось почти год. В течение года женщина вносила минимальные выплаты по оформленному на ничего не подозревающего мужчину кредиту, но в конечном итоге клиент получил сообщение о задолженности. И, как и полагается, задал вопросы своему «финансовому коучу». Подозреваемая пыталась убедить его, что это ошибка банка, выигрывая время. Этого хватило еще на полгода, но потерпевший все же осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы. Полиции лишь оставалось провести дознание.
В результате допроса подозреваемая призналась в обмане приятеля и экономическом преступлении. В отношении воспользовавшейся своим служебным положением уфимки возбуждено уголовное дело по мошенничеству.