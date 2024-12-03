Шикарная шатенка полтора года водила за нос уфимца

Скрывать свои истинные мотивы шикарной шатенке удавалось почти год. В течение года женщина вносила минимальные выплаты по оформленному на ничего не подозревающего мужчину кредиту, но в конечном итоге клиент получил сообщение о задолженности. И, как и полагается, задал вопросы своему «финансовому коучу». Подозреваемая пыталась убедить его, что это ошибка банка, выигрывая время. Этого хватило еще на полгода, но потерпевший все же осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы. Полиции лишь оставалось провести дознание.