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Posted 3 декабря, 11:21

Published 3 декабря, 11:21

Modified 3 декабря, 11:24

Updated 3 декабря, 11:24

Сотрудница уфимского банка оформила теневой кредит

Шикарная шатенка полтора года водила за нос уфимца

3 декабря 2024, 11:21
Фото: МВД Башкирии.

Сотрудница уфимского банка оформила теневой кредит

Сотрудница банка уговорила знакомого открыть кредитную карту и обвела его на ₽300 000, сообщает во вторник, 3 декабря, пресс-служба МВД Башкирии.

В результате расследования, проведенного Управлением по борьбе с киберпреступлениями МВД Башкортостана, раскрыт факт кражи, совершенной сотрудницей одного из банков в Уфе. Под предлогом помощи бренду банка и своим показателям уфимка попросила приятеля оформить кредитную карту.

— Предварительное расследование показало, что 26-летняя подозреваемая, работая в банковском отделении, уговорила малознакомого молодого человека оформить кредитную карту под предлогом повышения статуса филиала. Получив доступ к онлайн-системе клиента, она дистанционно открыла кредит и выпустила дебетовую карту, с которой вывела свыше 300 000 рублей, — сообщает МВД Башкирии.

Скрывать свои истинные мотивы шикарной шатенке удавалось почти год. В течение года женщина вносила минимальные выплаты по оформленному на ничего не подозревающего мужчину кредиту, но в конечном итоге клиент получил сообщение о задолженности. И, как и полагается, задал вопросы своему «финансовому коучу». Подозреваемая пыталась убедить его, что это ошибка банка, выигрывая время. Этого хватило еще на полгода, но потерпевший все же осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы. Полиции лишь оставалось провести дознание.

В результате допроса подозреваемая призналась в обмане приятеля и экономическом преступлении. В отношении воспользовавшейся своим служебным положением уфимки возбуждено уголовное дело по мошенничеству.

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