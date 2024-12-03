Септик во льдах: что делать, когда система замерзла и все пошло не туда

Posted 3 декабря, 15:24
Published 3 декабря, 15:24
Modified 3 декабря, 15:26
Updated 3 декабря, 15:26
Главной причиной промерзания септика зимой становится отсутствие должной подготовки. Если устройство не утеплено, температура падает ниже критической отметки, что убивает бактерии внутри. В результате начинается разложение органических отходов с неприятным запахом.
Другой сценарий — полное промерзание воды в системе. Это происходит при отключении электричества или неправильной консервации, когда стоячая вода в трубах и резервуарах превращается в лед.
— Вы отправили воду в унитаз, а она вернулась? Это явный знак замерзания подводящей магистрали, — рассказал главный инженер компании «Точка Решений», Яков Лошак.
Если замерзла подводящая труба, можно использовать несколько методов:
— Каждые 12 метров трубы должна быть установлена ревизия, чтобы облегчить доступ при промерзании, — подчеркивают эксперты.
Когда лед образуется внутри резервуаров, помогает метод кипятильника. Вскрывают отверстия во льду и вставляют нагревательный прибор, чтобы растопить лед.
— Отсутствие уклона в подводящей трубе — частая ошибка, которая приводит к застоям воды и промерзанию. Не экономьте на монтаже,
Цены на услуги специалистов зависят от региона, но в среднем устранение замерзания обойдется в 5000–15000 рублей.
Промерзание септика — проблема, которую легче предупредить, чем устранить. Следуйте рекомендациям по монтажу и эксплуатации, чтобы не столкнуться с полным выходом системы из строя. Если неприятность уже произошла, важно действовать оперативно, используя простые и проверенные методы.
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