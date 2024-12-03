Сегодня в Уфе: коммунальный ад, открытие многострадального парка и отставка Хабирова

Posted 3 декабря, 19:00
Published 3 декабря, 19:00
Modified 3 декабря, 19:43
Updated 3 декабря, 19:43
По данным Башгидрометцентра и Госкомитета Башкирии по ЧС, в Уфе в среду, 4 декабря, синоптиками ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0°C… -2°C, днем около 0°C.
На среду, 4 декабря, «Уфаводоканал» планирует лишь одно отключение — об этом свидетельствует расписание водоснабжающей организации. Оно затронет Советский район Уфы с 10:30 до 18:30, а именно:
Таким образом, речь идёт о 17 жилых домах, детсаде, лицее, колледже, одном здании госучреждения и автомойке, а также ТЦ «Ультра».
Радий Хабиров в минувший вторник, 3 декабря, провёл прямой эфир. На протяжении нескольких часов глава региона отвечал на вопросы о проблемах Башкирии в различных сферах, слухах о своей отставке, «вакууме власти» в правительстве, проблемах участников СВО и на другие темы.
Читайте о том, как проходила «Прямая линия» с главой Башкирии, в материале Mkset.
Памятник Салавату Юлаеву продолжает борьбу за изображение на новой купюре. Напомним, Центральный банк России проводит голосование для выбора изображения на обновленной банкноте достоинством в 1000 рублей.
К 3 декабря памятник Салавату Юлаеву имеет 38,7 тысячи голосов и находится на втором месте. Фаворитом же остаётся «Метеор» с 49,3 тысячи голосов. Идёт опрос до 12 декабря.
В Уфе во вторник, 3 декабря, заявили о завершении благоустройства Парка имени лесоводов Башкирии. Работы по реконструкции парка начались ещё в декабре 2023 года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Дедлайны по открытию парка неоднократно переносились.
На прямой линии Радий Хабиров прокомментировал защиту парка от возможной застройки. Он подчеркнул, что парк имеет значительную степень охраны со стороны федерального законодательства и существующая правовая основа достаточна для предотвращения несанкционированных действий.