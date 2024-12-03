Сегодня в Уфе: коммунальный ад, открытие многострадального парка и отставка Хабирова

Радий Хабиров в минувший вторник, 3 декабря, провёл прямой эфир. На протяжении нескольких часов глава региона отвечал на вопросы о проблемах Башкирии в различных сферах, слухах о своей отставке, «вакууме власти» в правительстве, проблемах участников СВО и на другие темы.