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Posted 3 декабря, 19:00

Published 3 декабря, 19:00

Modified 3 декабря, 19:43

Updated 3 декабря, 19:43

Сегодня в Уфе: коммунальный ад, открытие многострадального парка и отставка Хабирова

Сегодня в Уфе: коммунальный ад, открытие многострадального парка и отставка Хабирова

3 декабря 2024, 19:00
Фото: Город Уфа / Telegram.
Всё, что нужно знать к среде, 4 декабря.

Погода в Уфе

По данным Башгидрометцентра и Госкомитета Башкирии по ЧС, в Уфе в среду, 4 декабря, синоптиками ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0°C… -2°C, днем около 0°C.

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Отключения воды в Уфе

На среду, 4 декабря, «Уфаводоканал» планирует лишь одно отключение — об этом свидетельствует расписание водоснабжающей организации. Оно затронет Советский район Уфы с 10:30 до 18:30, а именно:

  • Губайдуллина, 27, 29, 25/5;
  • Бакалинская, 19, 21, 21/2, 23, 25, 33, 33/1, 33/2,27, 29, 31, 9/6;
  • Айская, 20, 22, 22.1, 16, 18, 18/1;
  • Караидельская, 54/1, 60, 62;
  • Гурьевская, 41В;
  • Радищева, 117.

Таким образом, речь идёт о 17 жилых домах, детсаде, лицее, колледже, одном здании госучреждения и автомойке, а также ТЦ «Ультра».

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Перекрытия дорог в Уфе

  • До 10 декабря запрещён проезд по улице Мусы Гареева в связи с проведением Международной недели бизнеса. Мероприятие проходят во Дворце борьбы;
  • Половина Шакшинского моста остаётся закрытой до конца декабря 2024 года.
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Прямая линия с Хабировым

Радий Хабиров в минувший вторник, 3 декабря, провёл прямой эфир. На протяжении нескольких часов глава региона отвечал на вопросы о проблемах Башкирии в различных сферах, слухах о своей отставке, «вакууме власти» в правительстве, проблемах участников СВО и на другие темы.

Читайте о том, как проходила «Прямая линия» с главой Башкирии, в материале Mkset.

«Прямая линия» с Хабировым: текстовая трансляция
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Салават Юлаев на ₽1000

Памятник Салавату Юлаеву продолжает борьбу за изображение на новой купюре. Напомним, Центральный банк России проводит голосование для выбора изображения на обновленной банкноте достоинством в 1000 рублей.

К 3 декабря памятник Салавату Юлаеву имеет 38,7 тысячи голосов и находится на втором месте. Фаворитом же остаётся «Метеор» с 49,3 тысячи голосов. Идёт опрос до 12 декабря.

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Многострадальный парк

В Уфе во вторник, 3 декабря, заявили о завершении благоустройства Парка имени лесоводов Башкирии. Работы по реконструкции парка начались ещё в декабре 2023 года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Дедлайны по открытию парка неоднократно переносились.

На прямой линии Радий Хабиров прокомментировал защиту парка от возможной застройки. Он подчеркнул, что парк имеет значительную степень охраны со стороны федерального законодательства и существующая правовая основа достаточна для предотвращения несанкционированных действий.

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