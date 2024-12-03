Салават Юлаев сокращает разрыв в гонке за ₽1000

По состоянию на 2 декабря первое место занял скоростной теплоход «Метеор», набравший 44,4 тысячи голосов. Салават Юлаев, находясь на втором месте, имел 32,7 тысячи голосов. Однако 3 декабря ситуация немного изменилась: памятник Салавату Юлаеву смог сократить разрыв на более чем 1000 голосов и теперь имеет 38,7 тысячи проголосовавших. «Метеор» по-прежнему впереди с 49,3 тысячи голосов.