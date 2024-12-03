Салават Юлаев сокращает разрыв в гонке за ₽1000

Posted 3 декабря, 04:43
Published 3 декабря, 04:43
Modified 3 декабря, 08:12
Updated 3 декабря, 08:12
Как ранее сообщал Mkset, Центральный банк России проводит голосование для выбора изображения на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей. В этом конкурсе участвуют 25 значимых объектов Приволжского федерального округа, и среди них памятник Салавату Юлаеву в Уфе, который изначально уверенно лидировал.
По состоянию на 2 декабря первое место занял скоростной теплоход «Метеор», набравший 44,4 тысячи голосов. Салават Юлаев, находясь на втором месте, имел 32,7 тысячи голосов. Однако 3 декабря ситуация немного изменилась: памятник Салавату Юлаеву смог сократить разрыв на более чем 1000 голосов и теперь имеет 38,7 тысячи проголосовавших. «Метеор» по-прежнему впереди с 49,3 тысячи голосов.
Голосование продолжается, а окончательные результаты будут подведены 12 декабря 2024 года.