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Posted 3 декабря, 04:43

Published 3 декабря, 04:43

Modified 3 декабря, 08:12

Updated 3 декабря, 08:12

Салават Юлаев уступает катеру

Салават Юлаев сокращает разрыв в гонке за ₽1000

3 декабря 2024, 04:43
Фото: 1MI.

Салават Юлаев уступает катеру

Памятник Салавату Юлаеву продолжает борьбу за изображение на новой купюре — свидетельствуют данные на сайте Центробанка во вторник, 3 декабря.

Как ранее сообщал Mkset, Центральный банк России проводит голосование для выбора изображения на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей. В этом конкурсе участвуют 25 значимых объектов Приволжского федерального округа, и среди них памятник Салавату Юлаеву в Уфе, который изначально уверенно лидировал.

Голосование за Салавата Юлаева на ₽1000 открыто
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По состоянию на 2 декабря первое место занял скоростной теплоход «Метеор», набравший 44,4 тысячи голосов. Салават Юлаев, находясь на втором месте, имел 32,7 тысячи голосов. Однако 3 декабря ситуация немного изменилась: памятник Салавату Юлаеву смог сократить разрыв на более чем 1000 голосов и теперь имеет 38,7 тысячи проголосовавших. «Метеор» по-прежнему впереди с 49,3 тысячи голосов.

Голосование продолжается, а окончательные результаты будут подведены 12 декабря 2024 года.

Салават Юлаев уступает в голосовании на новую банкноту
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