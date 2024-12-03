Реконструкция памятника Салавату Юлаеву: глава Башкирии о планах обновления

Posted 3 декабря, 16:17
Published 3 декабря, 16:17
Modified 3 декабря, 20:17
Updated 3 декабря, 20:17
Глава региона сообщил, что федеральная экспертиза подтвердила необходимость реконструкции памятника, который, согласно обследованиям, находится в «условно предаварийном состоянии».
— Самое страшное — это коррозия. Внутри памятника она страшная, и это представляет собой большую угрозу его существованию, — Хабиров отметил тревожные результаты обследования.
Это подтверждает необходимость срочных мер для сохранения исторического объекта, который занимает важное место в сердце уфимцев и гостей региона.
Глава Башкортостана также сообщил, что работы по реконструкции начнутся в 2025 году, когда будут сформированы необходимые финансовые средства.
Реставрационные работы займут от одного года до полутора лет, что связано не только с масштабами скульптуры, но и с особенностями материала, из которого она изготовлена. Чугун требует особой осторожности в работе, что увеличивает время на обновление памятника.
Некоторые части памятника также могут быть полностью заменены, что подчеркивает необходимость глубокой и тщательной реставрации. Власти Башкирии подтвердили, что медлить с проведением работ нельзя, и учитывают все риски, связанные с состоянием знаменитого памятника.