Пьяный водитель сбил гаишника и убил женщину в Уфе

По предварительным данным, во вторник, 3 декабря, около 22:00 часов пьяный 37–летний «Киа Рио» ехал по улице Богородской в направлении улицы Ферина в Уфе. По пути он попытался объехать место дорожно-транспортного происшествия с участием «Рено Логан» и «Шкоды Октавия». Совершая рисковый маневр, пьяный водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссан Тирано». После этого «Киа Рио» отбросило на людей находившихся неподалеку — инспектора ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал дорожное движение на месте механического ДТП, и водителей «Рено», «Шкоды» и эвакуатора.