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Posted 3 декабря, 18:39

Published 3 декабря, 18:39

Modified 3 декабря, 20:03

Updated 3 декабря, 20:03

Пьяный водитель сбил гаишника и убил женщину в Уфе

Пьяный водитель сбил гаишника и убил женщину в Уфе

3 декабря 2024, 18:39
Фото: ГАИ Башкирии.
Мертвецки пьяный автомобилист пытался объехать место случившейся ранее аварии вечером во вторник, 3 декабря, сообщает ГАИ Башкирии.

По предварительным данным, во вторник, 3 декабря, около 22:00 часов пьяный 37–летний «Киа Рио» ехал по улице Богородской в направлении улицы Ферина в Уфе. По пути он попытался объехать место дорожно-транспортного происшествия с участием «Рено Логан» и «Шкоды Октавия». Совершая рисковый маневр, пьяный водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссан Тирано». После этого «Киа Рио» отбросило на людей находившихся неподалеку — инспектора ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал дорожное движение на месте механического ДТП, и водителей «Рено», «Шкоды» и эвакуатора.

— В результате дорожной аварии пассажирка «Шкоды» и инспектор ДПС каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Известно, что женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимации, — сообщает автоинспекция Башкортостана. — Освидетельствование водителя «Киа» показало 0, 906 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время водитель задержан. По факту ДТП начато разбирательство.

Напомним, ранее вечером во вторник, 3 декабря, в Уфе произошло массовое ДТП.

Фото: ГАИ РБ
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