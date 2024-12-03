«Прямая линия» с Хабировым: текстовая трансляция

Posted 3 декабря, 14:14
Published 3 декабря, 14:14
Modified 3 декабря, 17:19
Updated 3 декабря, 17:19
Трансляция стартовала в 19:00 по местному времени. Её ведут местные телеканалы — «БСТ», UTV, «Вся Уфа», «Башкортостан 24», «Салям» и другие. Посмотреть прямой эфир также можно в соцсетях Хабирова — в Vk и «Одноклассниках».
В этом году ведётся сурдоперевод текста трансляции. Впервые администрация Хабирова начала применять его на минувшей «Прямой линии» в 2023 году. Задать вопрос по-прежнему можно успеть. Так, продолжает функционировать специальный Telegram-бот.
По словам Хабирова, на «Прямую линию» поступило порядка 3,5 тыс. вопросов. Позже главу Башкирии поправили и заявили уже о 4 тыс. вопросах.
Среди топ-3 тем вопросов, поступающих на «Прямую линию» — дороги, образование и ЖКХ. Больше всего обращений поступает из Уфы, Уфимского района и Стерлитамака.
У главы Республики поинтересовались о впечатлении от общения с Путиным в 2024 году. Как признался Хабиров, время, пока он ехал с президентом в одной машине, он попытался максимально использовать для отчёта о том, «как в Республике дела». Так, немалая доля разговора была уделена поддержке военнослужащих со стороны башкортостанских властей. По словам Хабирова, Путин поручил ему «продолжать поддерживать ребят».
При этом президент высказал главе Башкирии ряд замечаний — в частности, в области сельского хозяйства, которое сильно пострадало от аномального количества осадков, а также в сфере работы скорой помощи.
— Президент страны всегда с глубочайшим уважением и к жителям Республики относится, и к нашей Республике.
Прозвучал вопрос о том, возможно ли в будущем появление жилой застройки вокруг популярного места отдыха. Такую возможность Хабиров исключил, заявив о статусе парка, имеющего федеральную охрану, а также общественный контроль.
Напомним, его начали реконструировать в 2023 году и неоднократно переносили открытие. В декабре 2024 года мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитался о завершении благоустройства парка.
— Ну, конечно я не буду себя оценивать, это не моя работа. Наверное, люди оценят. Не этим мои мысли заняты. Очень благодарен жителям Республики за терпение и то, что они выдерживают эту ситуацию.
Хабиров заявил, что «не ждёт никаких оценок», а также «сам себя корит» о некоторых моментах своей работы. Между тем глава Башкирии указал на то, что его работа пришлась на «чрезвычайно сложный» период времени.
Хабиров признал сложности при открытии образовательного учреждения по вине застройщиков. При этом само здание, указал глава Башкирии, готово на 96%. Сейчас идут «тяжёлые переговоры» для открытия школы к 2025 году.
Хабирова спросили, по какой причине Кабмин региона по сей день работает с приставками «исполняющий обязанности». Напомним, после инаугурации главы Башкирии правительство региона было формально распущено, прежние министры фактически остались в своих должностях.
Сам Хабиров после вступления в новый срок обещал в течение недели сформировать правительство, однако к декабрю 2024 года ситуация не изменилась. При этом глава Башкирии заявил, что сам он «не помнит» о подобных заявлениях, хотя и допустил, что мог сказать подобное.
Отвечая на вопрос, Хабиров сослался на долгую процедуру согласования кандидатур с федеральными министерствами.
В очередной раз у главы Башкирии спросили о его отношении к слухам о своей отставке. В целом, из года в год Хабиров отвечает на вопрос схоже, не стал исключением и этот раз — глава Башкирии не считает нужным каждый раз комментировать слухи о своём уходе.
— Пора уже привыкнуть, что никуда я не ухожу, и всем спокойно работать.
Откуда исходят подобные слухи — Хабиров не знает. Их могут распускать как изнутри региона, так и «извне» — из других стран. В этом контексте глава Башкирии заявил, что за рубежом у него есть много недоброжелателей. По его словам, он является, в частности, «врагом режима Зеленского».
«Чтобы многого не обещать», Хабиров заявил, что знаменитая мечеть на въезде в Уфу может быть достроена за четыре года. Напомним, работу над её возведением начали во второй половине 2024 года.
Между тем конкретных сумм, в которые обойдётся строительство мечети, Хабиров назвать не смог — глава региона лишь указал на то, что речь идёт о нескольких миллиардах рублей.
Прозвучал вопрос о планах по обновлению одного из главных символов Башкортостана. Напомним, власти Башкирии ранее неоднократно анонсировали демонтаж памятника Салавату Юлаеву для его реконструкции.
— Обследования показали, что памятник находится в условно пердаварийном состоянии. Шутки очень плохи. Его состояние очень тревожит нас. <…> Самое страшное — коррозия, внутри она страшная. Это большая угроза существованию памятника.
Хабиров заявил, что во вторник, 3 декабря, федеральная экспертиза вынесла своё заключение и одобрила работы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Однако сумму денег для этого начнут формировать лишь в 2025 году — в том же году, допустил Хабиров, может начаться и само обновление мемориала.
Между тем указал Хабиров и на то, что некоторые части памятника и вовсе могут подвергнуться полной замене.
Несмотря на неопределённые сроки начала работ, глава Башкирии заявил, что медлить с их началом ни в коем случае нельзя.
— Если на авось пойдём, можем памятник вообще потерять.
Вопрос о бесконтрольном ввозе больных пчёл поступил из Бурзянского района Башкирии— пчеловод заявил, что нынешняя ситуация ставит под угрозу популяцию башкирской пчелы. Хабиров подключил к решению вопроса главу регионального Минсельхоза — тот отчитался об операции «Пчела», которая направлена на борьбу с нелегальным ввозом пчёл, и заявил, что работа в этом направлении будет продолжена.
Хабиров считает, что проблема с приезжими в Башкирии не стоит так остро, как в других регионах — в связи с этим глава региона не считает нужным обращаться к опыту других субъектов в этом вопросе. Кроме того, руководитель Республики указал на важность гастарбайтеров для региональной экономики. Так, крайне востребованны мигранты в сфере строительства.
Хабиров также упомянул крепкую связь с диаспорами и хорошей адаптации мигрантов в Башкортостане, поскольку большинство из них исходит из культурно близкой региону Средней Азии.
— Власть, деньги — коварные вещи. Мне сложно об этом говорить, но я себе постоянно задаю этот вопрос, чтоб незаметно не получилось, чтоб раз — и испортила. Но всё чаще мне люди говорят спасибо, чем ругают. А это прямая дорога, чтобы власть испортила. Поэтому я себя всегда тренирую. Ну и дома у меня есть тренер один (Хабиров имеет ввиду свою супругу — Каринэ Хабирову, — прим. Mkset), которой я сказал: Карина, если увидишь, что я начал зазнаваться, биту берёшь — и бьёшь меня по голове
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