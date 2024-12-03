«Прямая линия» с Хабировым: текстовая трансляция

У главы Республики поинтересовались о впечатлении от общения с Путиным в 2024 году. Как признался Хабиров, время, пока он ехал с президентом в одной машине, он попытался максимально использовать для отчёта о том, «как в Республике дела». Так, немалая доля разговора была уделена поддержке военнослужащих со стороны башкортостанских властей. По словам Хабирова, Путин поручил ему «продолжать поддерживать ребят».